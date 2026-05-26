'김태형 깜짝 6이닝 노히트 미쳤다 ' KIA 파죽의 4연승 질주→아데를린 홈런+김도영 싹쓸이 적시타 폭발, 키움 3연패 늪 [고척 현장리뷰]

KIA 타이거즈가 키움 히어로즈를 5-2로 꺾고 4연승을 달성했다. KIA 선발 김태형은 6이닝 동안 노히트 쾌투를 펼치며 개인 최다 이닝과 첫 퀄리티 스타트를 기록했다. 아데를린의 솔로 홈런과 김도영의 싹쓸이 적시타가 터지며 KIA가 승리했다.

기아 우완투수 김태형이 26일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 기아타이거즈 경기에서 선발로 나와 안우진과 선발대결을 펼치고 있다.

KIA 타이거즈가 키움 히어로즈를 누르고 4연승에 성공했다.

KIA는 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈 경기에서 5-2로 승리했다.

이 승리로 KIA는 올 시즌 26승 1무 22패를 마크했다. 지난 주말 SSG 랜더스와 3연전에서 싹쓸이 승리를 거둔 뒤 이날 승리까지 더해 4연승에 성공했다. 반면 키움은 20승 1무 29패를 기록했다. 키움은 최근 3연패에 빠졌다.

이날 KIA는 박재현(좌익수), 김호령(중견수), 김도영(3루수), 아데를린(1루수), 김선빈(지명타자), 나성범(우익수), 김규성(2루수), 김태군(포수), 박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 2025 신인 드래프트에서 1라운드 전체 5순위로 KIA에 입단한 김태형이었다.

KIA에 맞서 키움은 이날 서건창(2루수), 안치홍(지명타자), 임병욱(우익수), 이형종(좌익수), 최주환(1루수), 김웅빈(1루수), 김웅빈(2루수), 김건희(포수), 권혁빈(유격수), 박주홍(중견수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 안우진이었다.

키움 선발 안우진과 KIA 선발 김태형의 호투가 이어진 가운데, KIA가 5회초 선취점을 뽑았다.

안우진이 물집 증세로 4회까지만 투구한 가운데, 공교롭게도 5회 마운드에 오른 김성진 공략에 성공한 KIA 타선이었다. 선두타자 김규성의 우전 안타, 김태군의 우중간 2루타를 묶어 무사 2, 3루 기회를 잡은 KIA. 이어 박민이 3구 삼진을 당했으나, 박재현이 좌전 적시타를 터트렸다.

키움 에이스 안우진이 26일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 기아타이거즈 경기에서 선발로 나와 역투하고 있다.

기아 4번타자 아데를린이 26일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 기아타이거즈 경기 6회초 1사후 솔로홈런을 터트린 후 홈인하고 있다.

KIA는 6회 큰 것 한 방으로 점수를 추가했다. 1사 주자 없는 상황. 아데를린이 좌측 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸다. 아데를린의 올 시즌 8호 홈런이었다.

그리고 7회 KIA는 김도영의 싹쓸이 적시타로 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 투수가 김성진에서 박지성으로 바뀐 상황. 1사 후 김태군이 1루수 뜬공 실책으로 출루한 뒤 2사 후 박재현이 볼넷을 골라냈다. 후속 김호령도 볼넷을 얻어내며 만루 기회를 만든 KIA. 여기서 김도영이 좌측 펜스 상단을 직접 때리는 싹쓸이 3타점 적시 2루타를 터트렸다. 점수는 5-0으로 벌어졌다.

그러는 사이 마운드에서는 김태형이 그야말로 눈부신 역투를 펼치고 있었다. 6이닝 동안 단 1개의 안타도 허용하지 않은 채 2볼넷 6탈삼진 무실점 쾌투를 해낸 것. 총 투구 수는 81개. 김태형의 개인 통산 한 경기 최다 이닝 기록. 아울러 개인 첫 퀄리티 스타트(선발 6이닝 3자책 이하) 투구 달성 순간이었다.

이날 키움의 첫 안타는 7회 2사 후 나왔다. 최주환이 KIA 두 번째 투수 김범수를 상대로 우중간 안타를 기록한 것. 이어 대타 여동욱이 볼넷을 골라내자 KIA는 투수를 조상우로 교체했다. 여기서 조상우는 김건희를 3구 삼진으로 잡아내며 이닝을 마무리 지었다.

키움은 8회 첫 득점을 올렸다. KIA가 투수를 조상우에서 최지민으로 바꾼 상황. 1사 후 박주홍이 우전 안타로 출루한 뒤 2사 후 안치홍이 좌전 적시타를 때려냈다.

키움은 끈질기게 KIA 마운드를 괴롭혔다. KIA는 9회 클로저 성영탁을 올렸다. 1사 후 최주환의 볼넷과 여동욱의 2루타로 2, 3루 기회를 잡은 뒤 김건희가 좌월 적시 2루타를 터트렸다. 그러나 더 이상의 추격은 없었고, 결국 KIA의 승리로 마무리됐다.

KIA는 선발 김태형에 이어 김범수(⅔이닝 무실점), 조상우(⅓이닝 무실점), 최지민(1이닝 1실점), 성영탁(1이닝 1실점)이 차례로 투구했다. 총 7안타의 타선에서는 김도영이 멀티히트를 기록했다.

키움은 선발 안우진이 4이닝(총 61구) 1피안타 2볼넷 4탈삼진 무실점 투구를 해냈다. 이어 김성진(2이닝 2실점), 박지성(1이닝 비자책 3실점), 김재웅(2이닝 무실점)이 차례로 공을 뿌렸다. 타선은 산발 5안타에 그쳤다.

기아 3번타자 김도영이 26일 고척스카이돔에서 열리는 2026KBO리그 키움히어로즈와 기아타이거즈 경기 7회초 2사 만루에서 3타점 2루타로 출루하고 있다.