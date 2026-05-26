하정우, 서소문 붕괴 사고에 "정치의 존재 이유, 국민 생명 보호"

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 부산 북갑 보궐선거 후보인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 4일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.5.4/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고를 두고 "정치와 행정은 국민의 생명을 보호하고 안전을 지키는데 그 존재의 이유가 있다"고 강조했다.

하 후보는 26일 SNS(소셜미디어)에 "생명존중의 사회, 안전한 대한민국을 향한 노력이 잠시도 멈춰서는 안 되는 이유다. 이를 위해 철저한 재난 예방과 신속한 대응 및 복구 체계를 갖출 수 있게 하겠다"며 이같이 적었다.

하 후보는 "어제(26일)는 만덕동에서 화재가 일어나 많은 북구 주민들이 놀라고 불안해했다. 오늘은 서울에서 안타까운 사고가 일어났다"며 "정치를 하는 사람으로서 저 또한 무거운 책임감을 느끼지 않을 수 없다"고 전했다.

하 후보는 "이번 사고로 현재까지 여러 노동자가 소중한 생명을 잃거나 부상을 당했다. 돌아가신 분들의 명복과 부상당하신 분들의 빠른 쾌유를 진심으로 기원한다"며 "조속한 수습과 확실한 원인 규명이 이뤄지길 바란다"고 했다.

이어 "이번 사고로 목숨을 잃으신 분들의 명복을 다시 한번 더 빈다"며 "안전한 북구, 생명이 존중되는 부산을 만드는 데 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

경찰에 따르면 이날 오후 2시30분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 현재까지 사망 3명 등 6명의 사상자가 발생했다. 소방 인력 112명과 장비 30대가 긴급 투입됐으며 현장 통제와 치안 유지를 위해 경찰 170여명도 긴급 배치됐다.