'5관왕 1명→4관왕 7명→3관왕 26명' 제55회 전국소년체육대회 성대한 마무리 '韓 여자 단거리 육상 차세대 기대주 왕서윤 대회 신기록, 양궁 김지율은 5관왕'

제55회 전국소년체육대회가 4일간의 열전을 성공적으로 마무리했다. 이번 대회에서는 육상 여자 15세 이하부 100m에서 서울체중 왕서윤이 대회 신기록을 수립하며 주목받았고, 양궁 여자 15세 이하부 김지율은 5관왕에 오르며 최다관왕의 영예를 안았다. 또한 16년 만에 개회식이 부활하여 의미를 더했으며, 선수 안전을 최우선으로 하여 큰 사고 없이 대회를 성공적으로 마쳤다.

육상 왕서윤. /사진=대한체육회 제공

양궁 김지율. /사진=대한양궁협회 제공

국내 유·청소년 최대의 스포츠 축제인 제55회 전국소년체육대회(이하 소년체전)가 지난 23일부터 26일까지의 열전을 성공적으로 마무리했다.

대한체육회(회장 유승민)가 주최하고 부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 공동 주관한 이번 대회는 문화체육관광부, 교육부, 국민체육진흥공단의 후원으로 열렸다. 전국 17개 시·도에서 총 2만 99명의 선수단이 참가했다.

선수들은 40개 종목(12세 이하부 27개, 15세 이하부 40개)에 출전해, 부산아시아드경기장을 비롯한 부산지역 50개 경기장에서 기량을 겨뤘다.

이번 대회에서는 부별신기록 15건, 부별타이기록 2건, 대회신기록 46건, 대회타이기록 4건 등 총 67건의 기록이 쏟아졌다.

특히 육상 여자 15세 이하부 100m에서는 서울체중 왕서윤이 11초 92의 기록으로 우승, 대회신기록을 수립하며 큰 주목을 받았다. 왕서윤은 지난 23일 부산 아시아드주경기장에서 열린 결선에서 종전 기록인 12초 03(1998년)을 28년 만에 경신, 한국 여자 단거리 육상의 차세대 기대주로 가능성을 입증했다.

다관왕 부문에서는 양궁 여자 15세 이하부 김지율(경북·예천여중)이 5관왕에 오르며 최다관왕의 영예를 안았다. 이밖에 4관왕 7명, 3관왕 26명, 2관왕 70명 등 총 104명의 다관왕이 탄생했다. 아울러 40개 종목에서 총 118명의 최우수선수가 선정됐다. 신기록 및 다관왕 현황은 소년체전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 대회에서는 2010년 이후 중단됐던 개회식이 16년 만에 부활하며 의미를 더했다. 22일 부산 벡스코에서 열린 개회식은 '꿈의 항해, 부산! 도전의 물결 속으로!'를 주제로 펼쳐졌다. 시·도 선수단과 관계자 등 500여 명이 참석해 축제 분위기를 함께했다. 축하공연과 레크리에이션 등 학생 선수들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램도 운영돼 전국 청소년들이 우정과 화합을 나누는 장으로 자리매김했다.

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

아울러 학생 선수들이 참가하는 대회의 특성을 고려해 선수 안전을 최우선 과제로 삼고 신속한 보고체계를 구축했다. 경기 전·중 단계별 안전관리 체크리스트를 현장에 적용하고, 경기장별 사전 및 현장 안전 점검을 실시하는 등 체계적인 관리에 힘썼다. 그 결과 대규모 인원이 참가한 행사임에도 큰 안전사고 없이 대회를 성공적으로 마무리하며 '선수 중심의 안전한 대회 운영 체계'를 구축했다.

안전한 스포츠 환경을 위한 홍보는 온·오프라인으로도 병행하여 추진했다. (재)한국의학연구소(KMI)와 공동으로 운영한 '모두가 즐기는 스포츠' 홍보관에서 스포츠 안전 홍보 활동을 전개했으며, 대회 홈페이지에서는 '세이프 스포츠(Safe Sports) 안전 매뉴얼'을 제공하여 모두가 안전하게 즐길 수 있는 대회 기반 조성에 힘썼다.

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공

이밖에 대회 운영시스템 및 홈페이지를 통해 2018년 이후 8년 만에 메달 집계 현황의 정보 서비스를 재개하여 이용자의 몰입감을 높이고 대회 참가의 연대감을 강화했다. 대회 홈페이지의 누적 방문자 수는 전년 대비 9% 증가하는 성과를 보였다.

유승민 회장은 "이번 소년체전은 학생 선수들이 안전한 환경 속에서 기량을 마음껏 펼친 뜻깊은 대회였다"며 "앞으로도 더 많은 유·청소년들이 스포츠를 통해 성장할 수 있도록 소년체전을 발전시키고, 꿈을 향해 도전하는 학생 선수들의 여정을 힘껏 뒷받침하겠다"고 전했다.

종별 최우수선수(MVP)와 시·도별 최종 성적 등 자세한 대회 결과는 전국소년체육대회 홈페이지 및 대한체육회 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편 2027년에 열리는 제56회 전국소년체육대회는 제주특별자치도에서 개최될 예정이다.

제55회 전국소년체육대회 종목별 경기 모습. /사진=대한체육회 제공