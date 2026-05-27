2026 KBO 리그, 포스트시즌 팬 데모 그래픽 조사·분석 사업자 선정 입찰 실시

KBO는 2026 KBO 리그 및 포스트시즌 팬 데모 그래픽 조사·분석 사업자 선정을 위한 입찰을 시행했다. 선정된 업체는 KBO 리그 관람객·시청자 특성, 인식, 소비 패턴에 대한 설문조사 및 분석을 통해 마케팅 전략 수립 업무를 담당할 예정이다. 또한, 조사·분석 결과를 바탕으로 관람·시청 환경 개선 및 KBO 리그 활성화를 위한 중점 과제 도출 업무도 수행할 계획이다.

KBO 로고. /사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 2026 KBO 리그, 포스트시즌 팬 데모 그래픽 조사·분석 사업자 선정을 위한 입찰을 시행한다.

본 사업은 문화체육관광부의 주최단체 지원금으로 운영된다.

입찰을 통해 선정된 업체는 KBO 리그 정규시즌 및 포스트시즌의 관람객·시청자 특성, 인식, 소비 패턴에 대한 설문조사 진행 및 분석을 통한 KBO 리그 마케팅 전략 수립 업무를 담당한다.

또 해당 조사·분석 결과를 기반으로 관람·시청 환경 개선 및 KBO 리그 활성화를 위한 중점 과제 도출 업무도 수행할 예정이다.

입찰 제안서 접수 기한은 6월 8일 오전 11시까지이며, 입찰 참가신청서, 제안서 등 입찰에 필요한 서류 양식과 목록 등 자세한 내용은 조달청이 운영하는 나라장터 공개입찰 공고를 통해 확인이 가능하다.

입찰 참여를 원하는 업체는 나라장터에서 양식을 다운받아 작성한 후 필요 서류를 첨부하여 KBO 마케팅팀으로 방문 접수하면 된다.(이메일, 우편, 팩스 접수 불가).