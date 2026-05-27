이현이, 신인 시절 앙드레김 패션쇼 퇴출? "실수해서 잘렸다" 고백

이현이가 21년 전 앙드레김 패션쇼에서 잘린 사연을 공개했다. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

이현이가 21년 전 앙드레김 패션쇼에서 실수해 이후 무대에 서지 못했던 사연을 고백했다.

26일 방영된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 440회에서는 이현이가 한강에서 열린 앙드레김 패션쇼 무대에 21년 만에 다시 오르는 모습이 공개됐다.

이날 이현이는 한강에서 개최된 '앙드레김 패션쇼' 모델로 런웨이에 올랐다.

21년 전 앙드레김 쇼에서 실수한 이현이. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

행사장을 찾은 이현이는 앙드레김의 아들 김중도 디자이너와 패션쇼 디렉터를 맡은 모델 이선진을 만나 인사를 나누며 "제가 21년 만에 선생님 패션쇼를 다시 선다. 데뷔 첫해에 한 번 해보고 사실 그 이후에 잘렸다"고 털어놨다.

앞서 이현이는 2005년 신인 시절 앙드레김 쇼 모델로 발탁돼 런웨이에 선 경험이 있다.

이현이는 "앙드레김 쇼는 항상 두 명이 같이 나와서 포즈를 해야 한다. 그런데 그 시그니처 포즈를 혼자 까먹었다"며 "너무 큰 사고였다"고 회상했다.

첫 실수 이후 앙드레김 쇼에 서지 못했던 이현이. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

이어 "총 세 벌을 입었는데 심지어 첫 번째 옷에서 실수했다. 무서워서 눈물이 났다"고 덧붙였다.

놀란 김중도 디자이너는 "아버지께서 혹시 아무 말도 안 하셨냐"고 물었고 이현이는 "쇼가 끝나고 앙드레김 선생님께서 매장에서 영상을 보셨다. '얘 누구니? 다시는 쓰지 마'라고 하셨다"며 "그 후로 다시는 못 섰다"고 말해 웃음을 터뜨렸다.

이를 들은 MC들은 "잘릴 만하다", "남들 다 하는 걸 왜 혼자 안 하냐", "안 뽑힐 만하다"고 반응해 웃음을 더했다.