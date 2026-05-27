이현이, 신인 시절 앙드레김 패션쇼 퇴출? "실수해서 잘렸다" 고백

이현이가 21년 전 앙드레김 패션쇼에서 실수해 이후 무대에 서지 못했던 사연을 고백했다.
26일 방영된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 440회에서는 이현이가 한강에서 열린 앙드레김 패션쇼 무대에 21년 만에 다시 오르는 모습이 공개됐다.
이날 이현이는 한강에서 개최된 '앙드레김 패션쇼' 모델로 런웨이에 올랐다.
행사장을 찾은 이현이는 앙드레김의 아들 김중도 디자이너와 패션쇼 디렉터를 맡은 모델 이선진을 만나 인사를 나누며 "제가 21년 만에 선생님 패션쇼를 다시 선다. 데뷔 첫해에 한 번 해보고 사실 그 이후에 잘렸다"고 털어놨다.
앞서 이현이는 2005년 신인 시절 앙드레김 쇼 모델로 발탁돼 런웨이에 선 경험이 있다.
이현이는 "앙드레김 쇼는 항상 두 명이 같이 나와서 포즈를 해야 한다. 그런데 그 시그니처 포즈를 혼자 까먹었다"며 "너무 큰 사고였다"고 회상했다.
이어 "총 세 벌을 입었는데 심지어 첫 번째 옷에서 실수했다. 무서워서 눈물이 났다"고 덧붙였다.
놀란 김중도 디자이너는 "아버지께서 혹시 아무 말도 안 하셨냐"고 물었고 이현이는 "쇼가 끝나고 앙드레김 선생님께서 매장에서 영상을 보셨다. '얘 누구니? 다시는 쓰지 마'라고 하셨다"며 "그 후로 다시는 못 섰다"고 말해 웃음을 터뜨렸다.
이를 들은 MC들은 "잘릴 만하다", "남들 다 하는 걸 왜 혼자 안 하냐", "안 뽑힐 만하다"고 반응해 웃음을 더했다.