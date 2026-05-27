"맨날 볼질하며 어떻게 프로인가" 한화 김경문 감독의 한숨, '200승 투수' 류현진에게서 배워라

김경문 한화 감독은 류현진이 한국 투수 역대 두 번째로 200승을 달성한 것에 대해 대단한 기록이라고 평가했다. 김 감독은 류현진의 200승 달성 순간을 함께하며 영광이라고 말했고, 베이징 올림픽 이후 처음으로 포옹했다고 밝혔다. 그는 어린 투수들이 류현진의 완벽한 제구를 바탕으로 한 공격적인 투구를 본받아 배워야 한다고 강조했다.

김경문 한화 이글스 감독. /사진=한화 이글스 제공

"좋은 본보기가 있는데, 어린 선수들도 배워야 한다."

수술만 4번을 했고 미국에도 다녀왔지만 류현진(39·한화 이글스)은 여전한 위용을 과시하며 한국 투수로는 역대 두 번째 200승을 달성했다. 김경문(68) 한화 감독은 어린 투수들이 류현진을 보고 깨달음을 얻을 수 있기를 바랐다.

김경문 감독은 26일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기를 앞두고 취재진과 만나 지난 24일 류현진의 200승 순간에 대한 이야기를 꺼냈다.

김 감독은 "대기록은 한 번, 두 번 미루다 보면 서로 생각지 못한 부담감이 생긴다"며 "홈에서 두 번째 만에 잘 이뤄진 것 같다. 8,9회가 아슬아슬했지 않나. 그 시간이 굉장히 길었다. 200승이라는 게 쉽지 않은 기록이다. 수술도 한 가운데 세운 기록이니까 얼마나 대단한가"라고 말했다.

5-2로 앞선 상황에서 마무리 박상원이 3연속 안타로 무사 만루 위기를 자초했으나 스스로 위기를 잘 극복하며 짜릿한 승리를 거뒀다. 김 감독은 류현진에게 다가가 포옹을 나눴다. 그는 "저도 감독이지만 대기록을 함께 이렇게 볼 수 있어서 영광"이라며 "베이징 이후로 포옹한 건 처음인 것 같다"고 웃었다.

어린 투수들이 류현진을 보고 많은 걸 느끼기를 바랐다. 올 시즌 KBO리그는 유독 많은 볼넷으로 신음하고 있는데 그 중에서도 한화는 222볼넷을 허용하며 이 부문 최다 1위에 올라 있다.

한화 이글스 류현진(가운데)이 24일 한미 통산 200승을 달성하고 김경문 감독과 포옹을 나누고 있다. /사진=한화 이글스 제공

김 감독은 "어린 친구들이 볼 스피드를 내려고 전부 다 아카데미에 다니는 걸로 알고 있는데 과연 구속만 나면 야구가 되나"라며 "컨트롤이 안 돼서 스트라이크가 안 들어가는데 생각해 볼 문제"라고 말했다.

과거 최고 시속 150㎞ 빠른 공을 던지면서도 날카로운 변화구를 뿌렸던 류현진이지만 마흔을 앞둔 현재는 140㎞ 중반대 공으로도 잘 버티고 있다. 구속 저하를 타개하기 위해 구종을 늘리기도 했지만 가장 기본이 되는 건 역시나 완벽한 제구를 바탕으로 한 공격적인 투구다.

평균자책점(ERA)은 3.42로 리그 8위지만 볼넷은 단 8개만 내주며 이닝당 출루허용(WHIP)은 1.04로 2위에 올라 있다. 볼넷을 내주지 않고 얼마나 과감하고 효과적으로 투구하는 지를 알 수 있는 대목이다.

김 감독은 "좋은 본보기가 되는 선배가 있는데. 그런 건 선수들이 아무리 어리지만 배워야 된다"며 "스트라이크가 돼야 하고 컨트롤이, 제구력이 돼야 되는 것이다. 프로 투수라고 하는데 맨날 볼질하고 어떻게 프로라고 이야기할 수 있나"라고 지적했다.

이어 "먼저 제구력부터 되고 난 뒤에 타자하고 싸움할 수도 있고 스트라이크도 넣었다 뺐다 할 수 있어야 하는 것"이라며 "다른 팀 이야기할 것 없이 우리 팀부터 젊은 선수들이 큰 본보기가 되는 선배가 있으니까 어리더라도 생각해 볼 필요가 있다. 스피드 1㎞, 2㎞, 3㎞ 더 내려고 힘 줘서 던질 게 아니다"라고 강조했다.