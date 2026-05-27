수서역 인근 아파트 배수관 작업 중 매몰 사고…60대 심정지 이송

27일 수서경찰서 등에 따르면 이날 오후 12시쯤 수서동 신동아아파트 배수관 공사 현장에서 매몰 사고가 발생했다. /사진=임종철 디자인기자.

수서역 인근 아파트 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

27일 경찰과 소방 등에 따르면 이날 오후 12시44분쯤 수서역 근처 한 아파트 배수관 공사 현장에서 매몰 사고가 발생했다.

이 사고로 작업 중이던 60대 남성 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 현장에 있던 다른 2명은 자력으로 대피한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 원인 등을 파악 중이다.