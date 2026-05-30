"NBA서 보고 싶다" 日열도 흔든 이현중 앓이→찬사 폭발! 베스트5+亞특별상 싹쓸이

이현중이 일본프로농구(B.리그)에서 시즌 최고의 선수로 등극하며 나가사키 벨카의 창단 첫 우승을 이끌었다. 그는 플레이오프 MVP, 베스트5, 아시아특별상 등 개인 타이틀을 휩쓸며 일본 무대를 완벽하게 정복했다. 이현중은 3점슛 성공률 1위와 최다 3점슛 성공 부문을 석권하며 리그 최고의 슈터로 인정받았고, 일본 팬들로부터 "NBA에서 다시 보고 싶다"는 찬사를 받았다.

이현중. /사진=일본 B.리그 공식 SNS

이현중이 시상식 수상자들과 함께 자리한 모습. /사진=일본 B.리그 공식 SNS

일본프로농구(B.리그)를 정복한 이현중(25·나가사키 벨카)이 시즌 최고의 별로 우뚝 섰다. 구단 창단 첫 우승 견인과 함께 플레이오프 MVP, 베스트5, 아시아특별상 등 개인 타이틀까지 싹쓸이하며 일본 무대를 완벽하게 집어삼켰다. 현지 일본 팬들 사이에서도 "수상에 이견이 없다", "NBA에서 다시 보고 싶다"라며 찬사가 쏟아지고 있다.

이현중은 29일 일본 도쿄에서 열린 'B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-2026'에서 시즌 베스트5를 비롯해 아시아특별상, 3점슛 성공률 1위 상을 휩쓸며 다관왕의 영예를 안았다. 2023-24시즌 아시아 특별상이 제정된 이후 한국 출신 선수가 이 상을 품에 안은 것은 이현중이 최초다.

이번 시즌을 앞두고 나가사키로 이적한 이현중은 정규리그 57경기에 출전해 경기당 평균 29분 39초를 소화하며 17.4득점 5.6리바운드 2.7어시스트 1.2스틸 0.5블록으로 전천후 활약을 펼쳤다. 특히 외곽에서 압도적인 파괴력을 선보였다. 이현중은 3점슛 성공률 1위(47.9%)와 최다 3점슛 성공(187개) 부문을 동시에 석권하며 리그 최고의 슈터로 인정받았다.

최고의 활약을 펼친 이현중은 스탠리 존슨(나가사키), 도미나가 게이세이(홋카이도), 재럿 컬버(센다이), D.J. 뉴빌(우쓰노미야)과 함께 2025-2026시즌 B.리그 베스트5에 선정되는 기쁨을 누렸다.

이현중의 폭발적인 득점력을 앞세운 나가사키는 정규리그 서부지구 1위 및 B1 최고 승률을 기록하며 플레이오프(챔피언십)에 진출했다.

큰 무대에서 이현중의 가치는 더욱 빛났다. 이현중은 챔피언십 7경기에서 평균 19.4득점 6.7리바운드로 정규시즌을 뛰어넘는 맹활약을 펼쳤다. 격전을 뚫고 나가사키를 창단 5년 만의 사상 첫 통합 우승으로 이끈 이현중은 압도적인 지지 속에 챔피언십 최우수선수(MVP) 타이틀까지 거머쥐었다.

가장 인상적인 활약을 펼친 아시아 쿼터 선수에게 주어지는 '아시아특별상'까지 받아 든 이현중은 "이 상을 받게 되어 영광스럽다. 팀원들과 감독님, 나가사키 팬들에게 진심으로 감사하다"는 소감을 전했다.

이현중의 압도적인 퍼포먼스에 일본 농구 팬들도 매료됐다. 시상식 직후 현지 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 비롯해 일본 포털 사이트 야후 재팬에 관련 기사 댓글 창은 이현중을 향한 극찬으로 도배됐다.

일본 팬들은 "이번 시즌 이현중의 수상에는 단 하나의 이견도 없다", "리그를 완전히 지배한 완벽한 MVP"라며 고개를 숙였다. 특히 호주 NBL과 NBA 서머리그 경력이 있는 이현중을 향해 "B.리그에 있기에는 너무 아까운 인재다", "다음 시즌에는 반드시 NBA 무대에서 뛰는 모습을 보고 싶다"라며 그의 최고 무대 재도전을 응원하는 반응이 줄을 이었다.