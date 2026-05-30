'선수들도 오죽했으면' 소통 없는 KBO, 박민우→오지환 연이은 ABS 소신 발언 '대체 왜' 나왔나

2024년 KBO리그에 도입된 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 대한 현장의 불신이 끊이지 않는 가운데, 박민우에 이어 오지환도 현행 ABS 제도에 아쉬움을 드러냈다. 오지환은 ABS 도입 후 볼이라고 생각한 공이 스트라이크가 되면서 심리적으로 불안해지고 타격 타이밍이 늦어진다고 솔직한 심정을 밝혔다. KBO 구단 관계자들은 구장마다 ABS 편차가 크고 매일 좌표가 요동치는 문제점을 지적하며, KBO가 실무자들의 경고에도 불구하고 제대로 된 의사소통조차 이뤄지지 않고 있다고 비판했다.

LG 오지환. /사진=김진경 대기자

오죽했으면 이렇게까지 말할까 싶을 정도다. 2024년 KBO리그에 도입된 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 대한 현장의 불신이 끊이지 않는다. 박민우(33·NC 다이노스)에 이어 오지환(36·LG 트윈스)도 현행 ABS 제도에 아쉬움을 드러냈다.

오지환은 29일 잠실 KIA 타이거즈전에서 쐐기 3점 홈런 포함 4타수 2안타 4타점으로 LG의 12-2 대승을 이끌었다. 4회초에서 2사 1, 3루에서 이형범에게 친 홈런이 결정적이었다. 경기 후 취재진과 만난 오지환은 "이형범 선수가 투심을 많이 던지는데 초구에 파울을 쳤을 때 생각보다 (타이밍이) 늦었다. 그 공을 던질 것 같다는 느낌이 있었고 조금 더 앞에서 치려고 했던 게 잘 통한 것 같다"고 홈런 당시를 돌아봤다.

최근 LG 염경엽 감독은 타자들에게 타격 타이밍을 조금 더 앞에 가져갈 것을 주문하고 있다. 확실한 공을 치려 하다 보니 타이밍이 늦고 좋은 타구가 나오기 어렵다는 이야기다. 맞는 말이다. 하지만 선수들에게도 나름대로 고충이 있었다. 오지환은 "감독님 입장에선 답답하실 수 있다. 다만 ABS가 도입되고 나선 내가 볼이라고 생각한 공이 스트라이크가 되니까 불안해진다. 심리적으로 투수한테 지고 있다는 느낌이 들고 더 조심스럽게 잘 보고 쳐야겠다는 생각에 타이밍이 늦어진다"고 솔직한 심정을 밝혔다.

그렇다고 선수들이 ABS 도입을 반대한다거나 예전처럼 돌아가자고 주장하는 건 아니다. 다만 현실적으로 개선해야 할 부분이 있다고 호소하고 있다. 오지환은 "그런 거 생각하지 말자고 계속 이야기하고 우리도 시스템이 그러니 잘 치려고 한다. 그런데 그런 부분이 심리적으로 다가오는 건 있다"라며 "어떻게든 도입됐기 때문에 뭐가 맞다 아니다 판단하고 싶진 않다. 다만 타자 입장에선 구장마다 다르고 투수마다 다르니까 공정성이 의심되는 정도다. 키로 한다는 거 자체가 그런 느낌을 받아서 현재는 그런 상황이라고 우리는 말씀드리는 것"이라고 소신 발언했다.

'2026 신한 SOL KBO 리그 미디어데이&팬페스트'가 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열렸다. NC 박민우가 출사표를 밝히고 있다. LG 박해민·임찬규, 한화 채은성·문현빈, SSG 오태곤·조병현, 삼성 구자욱·강민호, NC 박민우·김주원, KT 장성우·안현민, 롯데 전준우·전민재, KIA 나성범·양현종, 두산 양의지·곽빈, 키움 임지열·하영민 등 10개 구단 감독과 대표 선수들이 참석했다. /사진=김진경 대기자

KBO 구단들도 선수들의 어려움에 십분 공감하고 있다. 이미 KBO 구단 전력 분석팀은 ABS 결과를 신뢰하지 않는다. 대부분 구단에선 트랙맨, ABS, 중계화면 혹은 맨눈으로 보이는 좌표 3가지를 비교해 분석해 전력 분석에 들어가고 있다.

KIA 타이거즈, 삼성 라이온즈, LG 트윈스, 두산 베어스 등 가장 최신식 장비인 호크아이를 가진 구단에서는 호크아이까지 활용한다. 그 결과 트랙맨 좌표가 실제 체감 결과와 가장 비슷하다는 전언이다.

한 KBO 구단 관계자는 "구장마다 ABS 편차가 있는 건 명확하다. 매일 ABS 좌표가 달라지는 건 구장마다 또 다르다. 고척돔이 가장 정확하고 변동 폭이 작다. 하지만 어떤 구장은 시리즈마다, 심할 때는 매일 좌표가 요동친다. 전날 우타자 바깥쪽을 잘 잡아준다면 오늘은 몸쪽을 더 잡아준다. 우린 트랙맨을 실제 좌표로 가정하고 ABS에 대응하고 있다"고 설명했다.

오지환은 타자들뿐 아니라 투수들도 힘들어할 것이라고 말한다. 오지환은 "누군가는 바깥쪽을 잘 치는 타자가 있을 거고, 다른 누군가는 몸쪽 공을 잘 칠 것이다. 그런데 오늘 스트라이크존이 바깥쪽에 형성돼 있다면 누군가는 그날은 장타를 없는 셈 쳐야 한다"라고 했다. 이어 "ABS를 도입해서 제구가 좋아진 투수가 있는지 묻고 싶다. 오히려 투수들이 스트라이크라고 생각했던 공이 볼이 되면 더 힘들지 않을까 한다"고 덧붙였다.

송찬의와 오지환이 호랑이 날개를 꺾고 기호지세를 잠재웠다. 2026 신한 SOL Bank KBO리그 LG 트윈스 대 KIA 타이거즈 경기가 29일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 6연승 파죽지세의 KIA가 LG에 반 게임 차로 따라붙으며 순위 변동을 노렸으나 1회부터 터진 트윈스 타선에 날개를 접었다. 송찬의의 1회말 3점포와 오지환의 4회말 3점포에 KIA의 연승 질주가 멈췄다. 2군에서 올라와 첫 선발 등판한 KIA 이의리는 제구에 어려움을 겪으며 2이닝 6실점하고 교체되며 분루를 삼켰다. /사진=김진경 대기자

한 구, 매 타석에 따라 선수 평가와 연봉이 왔다 갔다 하는 선수들의 스트레스는 상당하다. KBO 구단 관계자는 "ABS가 달라질 경우 투수는 당일 결과에 심각한 영향을 미친다. 자신이 선호하는 코스, 제구가 잘 되는 방향에 공을 안 잡아주면 경기 전 플랜이 완전히 어그러진다. 실제로 이런 딜레마를 극복하지 못하고 퇴출당한 외국인 투수도 있다"고 말했다.

2년 전 류현진(39·한화 이글스)부터 이달 초 박민우(33·NC 다이노스)에 이어 오지환까지 고참급 선수들이 소신 발언을 이어 나가는 이유다. 여기엔 소통 의지가 없는 한국야구위원회(KBO)의 태도도 한몫한다. 발언하는 과정에서 선수들의 표현이 투박했을지 몰라도 하고픈 말은 같다. 과거 심판들의 불합리한 판정에 항의했던 그때처럼, 선수들은 어려움을 토로하고 소통을 원했다. 그리고 이점은 구단 관계자들도 마찬가지다.

KBO 구단 관계자는 "예를 들어 ABS 관련 말이 나오는 모서리 코스에 대해서도 실무자들은 논의해야 한다고 했다. ABS 도입 전 실제 스트라이크존은 (트래킹 데이터로 구현했을 때) 타원형에 가까웠다. 모서리가 둥근 사각형의 형태다. 타자들이 평생 치지 않던 코스인 만큼 치기 어려운 건 당연하다"라고 말했다.

이어 "최초 ABS 도입 논의 과정에서도 스트라이크 존 모양을 이렇게 하자는 의견이 나왔다. 기술적으로 전혀 어려운 일이 아니다. 지금도 할 수 있다. 하지만 논의 자체가 이뤄지지 않았다. 지금 KBO ABS를 둘러싼 모든 일이 실무자들이 이미 경고한 내용이다. ABS 문제가 기술적인 영역에 초점이 맞춰져 있지만, 제대로 된 의사소통조차 이뤄지지 않는 것이 핵심이다"라고 꼬집었다.