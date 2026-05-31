"남편은 몰카 찍고 아내는 협박 거들었다" 성관계 불법촬영 혐의 '英 복싱 전설 부부' 추악한 민낯

영국 복싱 전설 아미르 칸이 불법 성관계 비디오 촬영 및 피해자 협박 혐의로 법정에 섰다. 칸 부부는 자신들의 불법 촬영 및 협박 의혹을 제기한 변호사 파리얄 후세인을 명예훼손으로 고소했으나, 후세인 측이 칸 부부의 범죄 혐의를 구체적으로 적시한 변론서를 제출했다. 이 변론서에는 칸이 여성들에게 나체 사진을 보내고 은밀한 행위를 몰래 촬영한 뒤 협박했으며, 아내 마크둠도 피해자들을 협박한 내용이 담겼다.

아미르 칸 부부. /사진=더선 갈무리

영국 복싱의 전설 아미르 칸(39)이 불법 성관계 비디오 촬영 및 피해자 협박 혐의로 법정에 섰다.

영국 '더선'은 31일(한국시간) "칸과 아내 파리얄 마크둠이 명예훼손 혐의로 고소한 변호사 파리얄 후세인이 최근 런던 고등법원에 칸 부부의 범죄 혐의를 구체적으로 적시한 21쪽 분량의 변론서를 제출했다"고 보도했다.

매체에 따르면 칸 부부는 지난 2023년 후세인이 한 팟캐스트 방송에서 자신들의 불법 촬영 및 협박 의혹을 제기하자, 최대 10만 파운드(약 2억원)의 손해배상을 청구하는 명예훼손 소송을 냈다. 칸 부부는 해당 주장이 악의적인 허위 사실이라고 반박해 왔다.

하지만 후세인 측이 법원에 제출한 서류에는 칸의 부적절한 행적이 상세히 담겼다. 문건에 따르면 칸은 소셜 미디어(SNS)를 통해 여러 여성에게 일방적으로 나체 사진을 보냈다. 특히 한 여성과의 은밀한 행위를 몰래 촬영한 뒤, 피해 여성에게 "대중이 알게 되면 내 리얼리티 쇼가 위태로워진다"며 위협적인 전화를 걸었다. 아내 마크둠도 가세해 피해자들을 직접 협박한 것으로 드러났다.

아미르 칸(왼쪽). /사진=더선 갈무리

또한 칸은 2023년 연락을 주고받던 또 다른 여성에게 2만 파운드(약 4000만 원)를 주겠다고 회유했다. 늦은 밤 신체에 관한 사적인 질문과 성적인 메시지를 상습적으로 보낸 혐의도 받는다.

후세인 측 대리인은 "피고는 공공의 안전을 위해 진실을 밝혔을 뿐 어떤 금전적 이득도 취하지 않았다"며 명예훼손 성립 요건을 정면으로 반박했다. 재판이 열리면 칸 부부는 직접 증인석에 서서 신문을 받아야 할 가능성이 크다.

2004년 아테네 올림픽 은메달리스트인 칸은 2022년 현역에서 은퇴했다. 2013년 마크둠과 결혼했지만 2017년 9명의 여성과 외도한 사실이 발각돼 파경 위기를 겪은 뒤 재결합했다. 슬하에 세 자녀를 둔 칸은 지난해 "여성들에게 성적인 메시지를 보내는 습관을 고치기 위해 치료를 받겠다"고 공개 선언한 바 있다.