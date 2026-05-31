바이브 코딩 시대, 디자이너의 생존 조건은?…IT인재 실전서 출간

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생성형 AI(인공지능)의 등장으로 프로덕트 디자이너와 엔지니어, 기획자의 경계가 빠르게 허물어지고 있다. 이런 격변기를 살아가는 IT 인재들에게 생존과 성장 전략을 제시하는 신간 '프로덕트 디자이너로 살아남기'가 출간됐다.

이 책은 '바이브 코딩'이 확산되는 2026년, 디자이너에게 진짜 필요한 역량이 무엇인지를 짚는 실전 지침서를 지향한다.

저자는 디자이너들이 화면을 예쁘게 그리는 '기술자(Tooler)'의 역할에서 벗어나 비즈니스 맥락을 읽고 팀의 목표를 달성하는 '문제 해결사'로 거듭나야 한다고 강조한다.

저자인 강영화는 13년차 프로덕트 디자이너이자 4년차 창업자다. 그래픽 디자이너로 출발해 스포카의 '도도 포인트'와 '토스'의 성장을 최전방에서 경험한 뒤 직접 창업의 길에 뛰어들었다.

특히 외부 투자유치 없이 누적 100만 다운로드를 달성한 운세·사주·타로 서비스 '우주고양이 보라'를 성공적으로 매각하기도 했다. 이 서비스는 앱스토어 라이프스타일 부문 1위를 기록하며 디자인이 비즈니스 성과로 직결될 수 있음을 보여줬다.

책은 AI 시대의 디자이너가 갖춰야 할 역량을 △기본기 △성장 △문제 해결 △AI 트렌드 등 네 가지 축으로 풀어낸다. 목적 조직과 기능 조직의 차이부터 이해관계자와의 커뮤니케이션, 업무를 체계화하는 구조화 역량까지 실무 기본기를 촘촘히 안내한다.

성장 영역에서는 제품 성장 공식인 'AARRR' 프레임워크를 기반으로 데이터 분석과 유저 리서치를 다룬다. 여기에 LTV(고객 획득 비용)·CAC(고객 생애 가치) 등 수익 구조까지 더해 비즈니스 성장을 견인하는 디자인 방법론을 구체적으로 제시한다.

문제 해결 파트에서는 ICE·MECE(문제 해결과 의사결정에 쓰이는 프레임워크) 등을 실전에 적용하는 법을 안내한다. 나아가 실리콘밸리의 핵심 트렌드로 떠오른 'AI 네이티브 제품' 설계 시 고려해야 할 기술적 이해까지 폭넓게 망라했다.

이 책의 가장 큰 강점은 이론에 머무르지 않고 저자가 IT 현장에서 직접 만들어낸 성공과 실패의 기록을 생생하게 공개한다는 점이다. 토스 재직 시절 수작업에 의존하던 권한 신청 절차를 시스템화해 연간 약 2600시간의 반복 업무를 줄인 사례가 대표적이다.

이 밖에도 단 3일 만에 100만명 이상의 신규 유입을 끌어낸 '송편지원금' 프로젝트의 비하인드 스토리가 담겼다. 20개가 넘는 사이드 프로젝트와 치열한 창업 경험에서 얻은 비즈니스 감각도 책 곳곳에 녹아 있다.

강영화 저자는 "디자이너에게는 문제를 구조화하는 논리가 있고 타인의 고통에 공감하는 직관이 있으며, 이제는 AI라는 강력한 동료까지 손에 넣었다"고 말했다. 이어 "문제를 풀 줄 아는 사람에게 세상은 언제나 새로운 무대를 내어준다. 문제를 풀 수 있다면 당신은 어디든 갈 수 있다"며 "이 책은 IT 제품을 만드는 기획자, 개발자, 디자이너 모두에게 실전 매뉴얼이 될 것"이라고 덧붙였다.

개발업계에서 '전설'로 불리는 실리콘밸리 개발자 출신 한기용 미국 산호세 주립대 겸임 교수는 추천사에서 "역할이 불안해질수록 결국 본질로 돌아가야 한다는 점에서 이 책은 제품을 만드는 모든 사람에게 나 자신의 가치와 길을 찾아가는 나침반이 되어줄 것"이라고 했다.

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