'유방암 투병' 박미선 "임파 전이, 항암 치료만 16번"…이봉원 "짜증 한번 안내더라"

유방암 투병을 알렸던 방송인 박미선이 항암 치료가 끝났다고 말했다. /사진=MBN '남의 집 귀한 가족' 예고편 갈무리

유방암 투병을 알렸던 방송인 박미선이 항암 치료가 끝났다고 말했다.

28일 MBN 새 관찰 예능프로그램 '남의 집 귀한 가족'(약칭 '귀한 가족') 측은 건강한 모습으로 방송에 복귀한 박미선 이봉원 부부의 예고편을 공개했다.

박미선은 지난해 2월 건강상의 이유로 활동을 중단하고 휴식기에 들어갔다. 이후 8월 유방암 초기 진단 사실이 전해졌고 같은 해 11월 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'을 통해 방송에 복귀했다. 당시 박미선은 직접 유방암 투병 소식을 알리며 "완쾌라는 단어는 쓸 수 없다"고 말했다.

'귀한 가족' 예고 영상에서 박미선은 암 진단을 받았던 당시의 이야기를 담담하게 전했다.

그는 "방송 녹화 중에 병원에서 전화가 왔다. 정확하게 얘기를 안 해주는데 느낌이 이상한 건 알지 않냐"며 "다음 날 병원에 가서 확인하고 저의 첫 마디가 '저 이제 어떻게 해야 하죠?'였다"고 돌아봤다.

유방암 투병을 알렸던 방송인 박미선이 항암 치료가 끝났다고 말했다. /사진=MBN '남의 집 귀한 가족' 예고편 갈무리

이후 모든 방송 활동을 정리한 박미선은 "수술하고 방사선 치료만 하면 될 줄 알았는데, 열어보니까 임파에 전이가 돼서 항암과 방사선 치료를 했다"고 밝혔다.

박미선은 16번의 항암 치료를 견뎌냈다고 밝혔다. 그는 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사하고 있다. 체력이 50~60% 올라온 상태"라며 회복 중인 근황을 전했다.

곁에서 투병을 지켜본 남편 이봉원은 "당연히 힘들지만, 당사자보다 힘든 건 없다"며 "짜증도 생기고 히스테리도 생길 법도 한데 그런 와중에도 열심히 치료해 보자고 긍정적인 마음가짐으로 접근하니 아주 좋아졌다"고 말했다.

박미선 이봉원 부부의 실생활 이야기는 내달 2일 처음 방송되는 '남의 집 귀한 가족'에서 확인할 수 있다.