'연이틀 충격패' 벗어난 박진만 감독 "양창섭, 이제 싸우는 방법을 안다" [대구 현장]

박진만 삼성 감독은 연패 탈출을 이끈 투수 양창섭을 칭찬했다. 양창섭은 두산 베어스와의 경기에서 6이닝 2실점으로 호투하며 시즌 4승을 기록했고, 박 감독은 그가 선발투수로서 싸우는 방법을 알아가고 있다고 평가했다. 또한 박 감독은 구자욱의 활약 덕분에 승리할 수 있었다고 언급했다.

삼성 양창섭이 31일 두산전에서 투구하고 있다. /사진=삼성 라이온즈

"양창섭(27·삼성 라이온즈)이 이제 선발투수로서 싸우는 방법을 알아가고 있다."

박진만(50) 삼성 감독이 팀의 연패 탈출을 이끈 투수 양창섭을 칭찬했다.

박 감독은 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와 경기에서 9-4로 승리한 뒤 구단을 통해 "선발 양창섭이 6이닝 동안 정말 좋은 피칭을 해줬다. 지난 완봉승에 이어 이제는 완전히 선발 투수로서 면모를 갖춰가고 있다"며 "마운드 위에서 싸우는 방법과 어떻게 던져야 막을 수 있는지 본인만의 패턴을 정립해가고 있는 것 같다. 앞으로도 좋은 활약을 기대한다"고 말했다.

양창섭은 올 시즌 첫 등판인 4월 1일 두산전에서 5이닝 2실점으로 2022년 4월 13일 한화전 이후 무려 1449일 만에 선발승을 따냈다. 이후 구원으로 잠시 뛰다 왼발 엄지 물집이 생긴 좌완 이승현을 대신해 5월 14일 LG 트윈스전에서 다시 선발 기회를 잡았다.

삼성 양창섭이 지난 24일 롯데전에서 완봉승을 거둔 뒤 기뻐하고 있다. /사진=OSEN

그러더니 지난 24일 롯데 자이언츠전에서는 9이닝 1피안타 무사사구 무실점으로 2018년 데뷔 후 첫 완봉승까지 거두는 감격을 맛봤다.

이후 첫 등판인 이날 두산전에서 양창섭은 6이닝을 4피안타 2실점으로 막아 최근 3경기 연속 선발승이자 시즌 4승(무패)째를 수확했다. 앞서 연이틀 두산에 만루 홈런으로 충격의 역전패를 당한 팀을 구해내는 역투였다.

박진만 감독은 "타선에선 구자욱(33)이 모습을 보여준 덕분에 승리할 수 있었다. 중심타자로서 연패를 끊는 멋진 활약이었다"고 격려했다. 구자욱은 이날 투런 홈런 포함 4안타 4타점 5출루로 맹활약했다.