서울SK 나이츠, 권영상 신임 단장 선임

서울SK 나이츠는 2026년 사내 정기 인사에 따라 권영상 SK텔레콤 Comm 지원실장을 신임 단장으로 선임했다. 권 신임 단장은 SK텔레콤에서 정책협력실장과 CR전략실장 등 대외 협력 부문을 거쳤다. SK는 2025~2026시즌 전희철 감독 체제에서 정규리그 4위를 기록했으나, 6강 플레이오프에서 고양 소노에 패배하며 시즌을 마쳤다.

서울SK 나이츠 엠블럼. /사진=서울SK

서울SK 나이츠가 신임 단장을 선임했다.

SK는 1일 보도자료를 통해 구단이 2026년 사내 정기 인사에 따라 금일부로 권영상 SK텔레콤 Comm 지원실장을 SK 나이츠 단장으로 선임했다고 공식 발표했다.

아울러 구단은 "권 신임 단장은 SK텔레콤에 입사한 뒤 정책협력실장과 CR전략실장 등 대외 협력부문을 거친 뒤 현재 Comm 지원실장을 맡고 있다. 앞으로 SK 나이츠 프로농구단장을 겸임하게 된다"고 전했다.

2025~2026시즌 SK는 전희철 감독 체제에서 정규리그를 4위로 마치며 6강 플레이오프 진출에 성공했다. 정규리그 5위 고양 소노를 상대로 셧아웃 0-3 패배하며 4강 PO 진출에 실패하며 시즌을 마무리했다.