AI 기업 지원 늘린다…행안부, '고가치 공공데이터' 25종 개방

행정안전부가 국내 AI(인공지능) 기업의 경쟁력 강화와 신산업 육성을 위해 올해 25개의 고가치 공공데이터를 추가 개방한다.

행안부는 1일 민간 수요가 높고 경제적 파급효과가 큰 'AI·고가치 공공데이터 톱 100' 가운데 올해 개방할 25개 데이터에 대한 세부 사업계획을 확정하고 본격적인 개방에 나선다고 밝혔다.

이번 개방 대상은 지난해 800여개 기업 대상 방문 조사와 대국민 온라인 수요조사 등을 통해 발굴한 3280여개 후보 과제 가운데 경제적 파급효과, 국정과제 연계성, AI 친화성 등을 종합 평가해 선정됐다.

행안부는 2028년까지 총 100여개의 고가치 데이터를 단계적으로 개방할 계획이다. 지난해 10개 데이터를 개방한 데 이어 올해 25개, 2027년 30개, 2028년 35개를 순차적으로 공개한다. 올해 확정된 25개 데이터는 오는 12월까지 공공데이터포털을 통해 제공된다.

개방 대상은 신산업, K문화, 재난·안전, AI 학습 등 4대 분야를 중심으로 구성됐다.

신산업 분야에서는 한국에너지기술연구원의 '재생에너지 기술잠재량 데이터'가 포함됐다. 태양광과 풍력, 수력, 해양, 바이오매스, 폐기물, 지열 등 7종의 재생에너지 발전 잠재량을 위치 정보와 함께 제공해 민간 기업의 사업성 분석과 투자 판단을 지원한다.

K문화 분야에서는 한국문화정보원의 '문화 분야 AI 학습데이터'가 개방된다. 전통 건축물 단청 문양의 3D 모델링과 2D 이미지, 유물의 시대 코드와 상징 의미, 설명 정보 등을 포함해 생성형 AI의 문화 왜곡을 방지하고 게임·관광 콘텐츠 개발에 활용될 것으로 기대된다.

재난·안전 분야에서는 국토안전관리원의 '특수교량 안전 점검 및 관리 데이터'가 공개된다. 현수교와 사장교 등 특수교량의 손상 이미지와 손상 유형, 원인, 보수 방안, 차량 탐지 데이터 등을 제공해 이상 징후 조기 탐지와 효율적 유지관리를 지원한다.

AI 학습 분야에서는 공정거래위원회의 의결서 AI 학습데이터와 농촌진흥청의 농작물 병해충 진단 데이터가 포함됐다. 공정위 데이터는 의결 요약과 사실관계, 판단 내용, 관계 법령 등을 구조화해 기업의 법률 리스크 검토 서비스 개발에 활용될 전망이다. 농촌진흥청 데이터는 병해충 이미지와 설명 정보를 제공해 농작물 질병 진단과 적기 방제를 지원할 것으로 기대된다.

행안부는 개인정보가 포함된 가족·청소년 상담 데이터와 운수종사자 자격관리 데이터 등은 합성데이터 형태로 가공해 개방할 예정이다. 합성데이터는 원본 데이터의 구조와 분포 특성을 반영해 생성한 모의 데이터로, 개인정보 침해 위험을 줄이면서도 활용성을 확보할 수 있다는 설명이다.

윤호중 행안부 장관은 "AI 기업이 요구하는 데이터를 신속하게 개방해 기업 성장을 뒷받침하고 글로벌 AI 3대 강국 구현을 지원하겠다"며 "추가 수요조사를 통해 학습용 데이터 개방을 확대하고 AI 친화적 공공데이터 관리 체계로 전환해 나가겠다"고 말했다.