과기정통부, AI가 잘 읽을 수 있도록 홈페이지도 바꾼다…사업자 모집

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과학기술정보통신부(과기정통부)는 정부의 정책 정보 등에 대해 AI가 쉽고 정확하게 파악해 활용할 수 있도록 대표 누리집(홈페이지)을 AI 친화형으로 개선한다고 1일 밝혔다. 대표 누리집 개선을 위한 사업 공고는 이날부터 10일간 진행한다.

과기정통부는 대표 누리집에 대한 점검과 진단을 통해 AI 친화적인 웹 구조, 콘텐츠 구성과 제공 방식 등으로 전환하고 대국민 사용성도 전반적으로 개선·정비할 예정이다.

현재 누리집에 게시하는 방식과 자료의 상당수는 사람이 읽고 이해하기 편리한 방식인데, AI 학습·검색 등에는 최적화되지 않은 상황이다. 한글 파일(hwp·hwpx)과 이미지 파일 등으로 만들어져 구조적인 측면 등에서 AI의 접근과 활용에 제약이 있을 수 있다. 이에 누리집에 게시된 정보를 AI가 빠르고 쉽게 파악할 수 있도록 구조화된 데이터(Schema Markup) 등 웹 구조 및 기술을 최적화해 적용한다.

또 과기정통부 누리집 자료를 우선적으로 참고하고 정확하게 요약․활용할 수 있도록 웹페이지별 설명 정보(Meta Description) 배치, 주요 게시판에는 AI 친화적인 문서작성 방식(마크다운: 복잡한 서식 대신 기호로 문서 구조를 정의) 도입 등 콘텐츠 제공 방식과 내용을 최적화해 관리한다.

한글파일(hwp, hwpx) 중심의 첨부문서는 AI가 좀 더 쉽게 인식 가능한 문서(html, odt, pdf 등) 형식 등을 병행 제공해 일반 국민과 AI의 누리집 정보 활용을 동시에 지원할 예정이다.

또 대표 누리집의 접근성, 개방성 등 전반적인 품질관리를 통해 대국민 사용성을 높이는 동시에, 웹 취약점 등 보안취약점도 진단․점검해 개선․조치할 예정이다.

과기정통부 강상욱 기획조정실장은 "이번 사업은 AI가 누리집을 통해 제공하는 정보를 활용할 때 발생할 수 있는 오류․오독 현상은 최소화하되 정책 정보의 신뢰성과 활용성은 높일 수 있을 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 국민과 AI 모두가 정부의 정책 정보를 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 디지털 정책소통 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.