목포청년센터 누리, 청년창업공간 입주자 추가 모집

청년창업공간 목포시청년센터 누리 전경./사진제공=목포시

전남 목포시청년센터 누리가 지역 미래를 이끌어갈 청년 창업가들에게 더 많은 기회를 제공하기 위해 '목포청년센터 누리' 청년창업공간 입주기업을 추가 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 추가 모집은 지역자원을 기반으로 하거나 미래산업 중심의 창업가를 발굴하고, 공정한 심사를 통해 경쟁력 있는 청년 창업가의 지역 정착과 일자리 창출을 지원하기 위해 추진된다.

모집은 목포청년센터 누리에 위치한 창업공간 7개실이며, 각 공간은 36㎡(약 11평) 규모로 조성돼 있다. 신청 자격은 공고일 기준 주민등록상 주소지가 목포시인 18세 이상 45세 이하 청년으로, 신규 창업가 또는 창업 3년 이내 창업가라면 지원할 수 있다. 신규 창업가 경우 입주 대상자로 선정된 이후 3개월 이내 사업자등록을 완료해야 한다.

주요 모집 분야는△ICT·SW 등 디지털 기반 기술 창업 △해상풍력 등 에너지 산업 관련 분야 △해양·역사·관광·특산품 등 목포시 고유자원을 활용한 창업 분야 등이다.

특히 신규 창업가에게는 사용료의 50% 감면 혜택이 제공된다. 입주자 전원에게 전시·공용공간, 회의실, 공동작업공간 등 부대시설 무료 이용 혜택과 함께 컨설팅, 마케팅 등 청년센터 창업지원 프로그램도 지원된다.

접수 기간은 오는 5일부터 9일 오후 6시까지이며 평일 근무시간 내 신청자 본인이 신청서 및 관련 서류를 지참해 목포청년센터 누리 1층 사무실로 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 목포청년센터 누리 홈페이지 또는 목포청년센터 누리로 문의하면 된다.