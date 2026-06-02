롯데 천만다행 '146㎞ 투심 직격→병원행' 전민재 무사하다! "골절 없이 단순 타박 소견"

롯데 자이언츠 유격수 전민재가 광주 KIA전에서 투심 패스트볼에 왼손을 맞고 병원으로 향했다. 검진 결과 골절 없이 단순 타박상 진단을 받았다. 롯데는 전민재의 큰 부상을 피하며 한숨을 돌렸고, 경기는 8회말 나성범의 홈런으로 4-4 동점을 이루었다.

롯데 전민재. /사진=롯데 자이언츠 제공

천만다행이다. 병원으로 향했던 롯데 자이언츠 유격수 전민재(27)가 골절 없이 무사하다는 소식이다.

롯데 구단 관계자는 2일 광주 KIA전에서 "전민재 선수가 선한 병원에서 X-ray와 CT 검진을 받은 결과 골절 소견은 없었다. 단순 타박상 진단이 나왔다. 불편감은 남아 있는 상태라 컨디션 체크는 계속할 예정"이라고 밝혔다.

전민재는 4회말 1사 1루 2B2S에서 네일의 시속 146㎞ 투심 패스트볼에 왼손을 맞고 김세민과 교체됐다. 맞자마자 전민재가 크게 뒹굴 정도로 부상이 염려됐다. 하지만 다행히 큰 부상은 피하면서 롯데도 한숨을 돌리게 됐다.

전민재는 50경기 타율 0.275(160타수 44안타) 5홈런 25타점 16득점 5도루, 출루율 0.328 장타율 0.413 OPS 0.741로 공·수에서 알토란 같은 역할을 하는 중이었다.

한편 롯데는 0-3으로 지고 있던 8회초 김동혁의 전력 질주에서 시작된 4득점 빅이닝으로 단숨에 전세를 뒤집었다. 하지만 8회말 나성범에게 좌중월 홈런을 맞으며 4-4로 팽팽한 승부를 이어가고 있다.