'주전 6명 빠졌다' 김경문 한화 감독 '大파격' 라인업, 이유가 뭘까 [잠실 현장]

한화 이글스가 4일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 주전 선수 6명을 제외한 파격적인 선발 라인업을 선보였다. 김경문 한화 감독은 페라자와 문현빈 등 계속 출장하며 타격감이 좋지 않은 선수들에게 휴식을 주고, 뒤에서 기다리던 선수들에게 기회를 주기 위해 이러한 결정을 내렸다고 설명했다. 김 감독은 또한 승부가 초반에 결정되지 않으므로 빠진 선수들도 후반에는 경기에 나갈 수 있으며, 선발로 나간 선수들이 더 집중해 팀이 강해지기를 바란다고 덧붙였다.

김경문 한화 감독. /사진=스타뉴스

한화 이글스가 파격적인 라인업을 선보였다.

한화는 4일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 경기에서 주전 선수를 대거 6명이나 제외한 선발 타순을 내세웠다.

1번타자 이원석(우익수)을 시작으로 2번 오재원(중견수)-3번 이진영(좌익수)-4번 노시환(3루수)-5번 유민(지명타자)-6번 허인서(포수)-7번 김태연(1루수)-8번 박정현(유격수)-9번 황명묵(2루수) 순이다. 그동안 주전으로 나왔던 강백호와 문현빈 페라자 이도윤 심우준 최재훈 등이 모두 벤치에서 경기를 시작한다.

김경문(68) 한화 감독은 이날 경기를 앞두고 취재진과 만나 "페라자나 문현빈이나 계속 출장 중이었다. 요즘 타격감이 조금 안 좋은 선수들도 있고..."라며 "또 뒤에서 기다리던 선수들이 좀더 잘해 준다면 팀에 더 힘이 생기는 것 아닌가. 노력한 선수들에게 기회를 한 번 주고, 조금 안 좋은 선수들한테는 자기 컨디션을 찾을 수 있게끔 이렇게 경기를 시작해보려고 한다"고 설명했다.

그러면서 "요즘 승부가 초반에 결정 나는 게 아니니까 (빠진 선수들도) 후반에는 다들 경기에 나갈 수 있다"며 "지금 (선발로) 나간 선수들이 더 집중해 잘할 수도 있고, 이 선수들이 더 힘내서 팀이 더 강해지기를 바라는 마음도 있다"고 말했다.