[더벨]스노우피크 어패럴, 루게릭병 환우 위한 나눔 행보

감성코퍼레이션은 승일희망재단과 함께 루게릭병 환우와 가족들을 위한 기부 캠페인 '산타클라쓰 WITH 스노우피크 어패럴'을 진행했다. 이 캠페인은 건강한 아웃도어 문화와 나눔의 가치를 연결하는 스노우피크 어패럴의 ESG 활동의 일환으로 기획됐다. 참가자들은 아웃도어 활동과 함께 기부에 동참하며, 스노우피크 어패럴은 브랜드 주력 아이템 후원 및 SNS 인증 이벤트를 운영했다.

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감성코퍼레이션(5,400원 ▼160 -2.88%)이 승일희망재단과 함께 루게릭병 환우와 가족들을 위한 기부 캠페인 '산타클라쓰 WITH 스노우피크 어패럴'을 진행한다. 이번 캠페인은 건강한 아웃도어 문화와 나눔의 가치를 연결하고자 하는 스노우피크 어패럴의 ESG 활동의 일환으로 기획됐다.

'산타클라쓰'는 '산(山)을 오른다'는 의미의 ‘산타’와 서로를 응원하는 사람들의 '클라쓰(Class)'를 결합한 캠페인이다. 참가자들은 자연 속 아웃도어 활동과 함께 기부에 동참하며, 일상 속에서 의미 있는 나눔을 실천할 수 있게 기획됐다.

스노우피크 어패럴은 참가자들을 위해 브랜드 주력 아이템을 후원하고, SNS 인증 이벤트도 함께 운영한다. 참가자들은 기념품을 착용한 뒤 응원보드와 함께 인증 사진을 촬영해 참여할 수 있으며, 우수 참여자에게는 특별한 경품이 제공될 예정이다.

브랜드 관계자는 "아웃도어 활동이 건강한 라이프스타일을 넘어 서로를 응원하고 사회적 가치를 나누는 문화로 확산되길 바란다"며 "앞으로도 지속 가능한 라이프스타일과 건강한 커뮤니티 문화를 위한 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 전했다.