[더벨]엔켐, 중국 최대 배터리 전시회 CIBF 2026 참가

엔켐은 12일 '제18회 중국 국제 배터리 박람회(CIBF 2026)'에 참가한다고 밝혔다. 엔켐은 이번 전시회에서 LFP, 리튬망간리치(LMR), 미드니켈·하이니켈 삼원계 배터리용 전해액 제품군을 중심으로 시장 대응 전략을 소개할 예정이라고 전했다. 또한 엔켐은 중국 조장 공장에서 CATL향 ESS용 LFP 배터리용 전해액 공급을 위한 품질 수준 검사를 진행하고 있으며, 올해까지 중국 내 매출 상위 20위권 배터리 제조사를 대상으로 신규 고객 개발을 지속 확대할 계획이라고 덧붙였다.

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엔켐(37,050원 ▼2,350 -5.96%)은 12일 '제18회 중국 국제 배터리 박람회(CIBF 2026)'에 참가한다고 밝혔다.

CIBF 2026은 오는 13일부터 15일까지 중국 선전 컨벤션 전시센터(SZCEC)에서 개최한다. 이번 전시회는 약 3000개 이상의 기업이 참여하는 대형 산업 행사로 CATL, BYD, EVE Energy, Gotion High-Tech, Sunwoda 등 중국 주요 배터리 기업들이 참여할 예정이다.

엔켐은 이번 전시회에서 LFP와 리튬망간리치(LMR), 미드니켈·하이니켈 삼원계 배터리용 전해액 제품군을 중심으로 시장 대응 전략을 소개할 예정이다. 특히 엔켐은 중국 전해액 시장에서 한국 기업 가운데 유일하게 현지 배터리 공급망에 진입한 기업이라는 점을 강조하고 있다.

중국 조장 공장에서 CATL향 ESS용 LFP 배터리용 전해액 공급을 위한 품질 수준 검사(Audit)를 진행하고 있다. 이후 평가와 승인 절차를 거쳐 양산 공급 여부가 결정될 예정이다. 올해까지 중국 내 매출 상위 20위권 배터리 제조사를 대상으로 신규 고객 개발을 지속 확대할 계획이다.

중국 법인은 조장과 장가항 두 곳에 생산기지를 운영하고 있다. 연간 총 생산능력은 22만톤 규모다. 시장 변화에 대응해 ESS 중심 공급 비중도 확대하고 있다.

엔켐은 이번 전시회에서 차세대 배터리 기술 대응 역량도 함께 소개할 계획이다. 엔켐은 '나트륨이온배터리용 고신뢰성 전해액 개발' 등 국책과제를 수행 중이며 최근에는 전해액 조성 및 첨가제 관련 특허 2건도 출원했다.

엔켐 관계자는 "중국 배터리 시장은 EV 중심에서 ESS와 다양한 차세대 배터리 영역으로 빠르게 확대되고 있다"며 "이번 CIBF 참가를 통해 다양한 제품군에 대응 가능한 전해액 기술력과 현지 공급 역량을 글로벌 고객사에 적극 소개할 계획"이라고 말했다.