IBK證, 국내 주식 거래 이벤트 실시…100만원 상당 경품까지

IBK투자증권이 국내 주식거래 활성화를 위해 '투자도 가치도 레벨업' 2차 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

IBK투자증권은 국내 증시 활황에 발맞춰 고객들에게 투자 기회를 늘리고자 2차 이벤트를 마련했다. 1차 이벤트에 참여했던 고객도 이번 이벤트에 응모할 수 있다.

2차 이벤트는 1차와 동일하게 진행된다. 국내 주식거래 고객을 대상으로 거래금액 구간별 추첨을 통해 △수수료 무료 쿠폰 등을 포함한 '쿠폰박스' △인기 국내 주식 및 ETF(상장지수펀드)로 구성된 '주식박스' △최대 100만원 상당의 여행지원금을 포함한 '트래블박스'를 증정한다. 또 이벤트 기간 내 'AI(인공지능)자산진단' 서비스에 신규 가입한 선착순 3000명에게는 올리브영 5000원권을 지급한다.

이번 이벤트는 이날부터 다음달 11일까지 열린다. IBK투자증권 MTS(모바일트레이딩시스템) 'IBKS 윙스(Wings)'와 기업은행 앱 '아이원뱅크(i-ONE Bank)' 내 주식서비스를 통해 참여할 수 있다.

IBK투자증권 관계자는 "최근 시장 회복 흐름 속에서 고객들이 투자 기회를 적극적으로 활용할 수 있도록 2차 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞춘 다양한 투자 지원 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.