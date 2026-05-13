카카오페이증권, 주식 옮기면 최대 1천만원 지급하는 이벤트 실시

카카오페이증권이 오는 6월 30일까지 두 달간 '주식 입고 이벤트'를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 다른 증권사에 보관한 주식을 카카오페이증권으로 옮기는 사용자를 대상으로 한다. 주식 입고를 완료하면 입고 금액과 무관하게 무작위 추첨을 통해 최대 1000만원의 현금 리워드를 받을 수 있다. 입고 대상은 국내주식과 해외주식 구분 없이 합산한다. 카카오페이증권에서 거래할 수 있는 ETF(상장지수펀드) 상품도 포함한다.

입고 후 거래 실적에 따른 추가 혜택도 마련했다. 입고일로부터 60일 이내 국내·해외주식을 합산해 300만원 이상 거래한 사용자에게는 입고 금액 구간별로 현금 리워드를 지급한다. 구간별 리워드는 △1원 이상 100원 △100만원 이상 1000원 △500만원 이상 5000원 △1000만원 이상 1만원 △2000만원 이상 2만원이다. 단 주식 모으기·선물하기·리워드를 통한 거래는 거래금액 실적에서 제외된다.

이벤트 리워드는 입고 또는 거래 미션 달성일 다음날 카카오페이증권 종합계좌로 지급된다. 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 '증권' 메뉴 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

카카오페이증권 측은 "일정 기간 유지나 금액 조건 없이 주식 입고만으로도 현금 혜택을 받을 수 있도록 참여 문턱을 낮춘 것이 이번 이벤트의 특징"이라며 "사용자들이 카카오페이증권에서 새로운 투자 경험을 시작할 수 있도록 앞으로도 다양한 혜택을 제공해 나가겠다"고 말했다.