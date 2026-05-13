씨어스, 1분기 어닝 서프라이즈…2분기 중동진출 전망-DB증권

DB증권이 씨어스(36,950원 ▼3,950 -9.66%)에 대해 지난 1분기 영업이익이 시장 컨센서스(시장 평균 전망치)를 웃돌앗고 2분기 중동 진출이 본격화될 것이라고 13일 분석했다. 목표주가는 5만7000원으로 제시했다.

김지은 DB증권 연구원은 "2026년 1분기 매출액 325억원(전분기 대비 59.3% 증가, 전년 동기 대비 699.6% 증가), 영업이익 139억원(전분기 대비 59.2% 증가, 전년 동기 대비 흑자전환)으로 어닝서프라이즈를 기록했다"고 했다.

이어 "thynC(씬크) 매출액 312억원(전분기 대비 65.0% 증가, 전년 동기 대비 906.0% 증가)을 기록하며 전사 실적을 견인했다"고 했다.

.김 연구원은 "1분기 중 대웅제약 수주 기반으로 8000병상 매출이 인식됐다"며 "연내 최대 3만8000병상 설치 목표인 것으로 파악된다"고 했다.이어 "thynC의 주요 부품인 서버 메모리 가격 상승에 따라 매출총이익률은 64.1%(11.4%포인트 하락)로 떨어졌으나, 전분기 성과급 지급으로 높았던 판관비율이 32.9%에서 21.5%로 하락하며 영업이익률 42.6%를 기록했다"며 "시장 컨센서스 35.0% 대비 양호한 수준"이라고 했다.