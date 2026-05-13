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미국-이란 협상 불확실성에 국제유가 뛰자 정유주도↑

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미국-이란 협상 불확실성에 국제유가 뛰자 정유주도↑

김근희 기자
2026.05.13 09:16

[특징주]

머니투데이 특징주 그래픽 이미지
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국내 증시에서 정유주와 LPG(액화석유가스) 관련주가 동반 상승 중이다. 중동 리스크 재부각에 따라 국제유가가 오르자 정유주 투자심리가 개선된 것으로 보인다.

13일 오전 9시11분 현재 대성산업(7,320원 ▼770 -9.52%)은 전날 대비 500원(7.84%) 오른 6880원에 거래되고 있다.

흥구석유(15,130원 ▲530 +3.63%)(5.06%), S-Oil(112,100원 ▼2,900 -2.52%)(3.06%), 중앙에너비스(19,000원 ▲50 +0.26%)(3.14%), SK가스(290,000원 ▲9,000 +3.2%)(2.41%), 극동유화(3,565원 ▼40 -1.11%)(1.65%), GS(77,300원 ▲2,600 +3.48%)(1.31%) 등도 동반 상승 중이다.

미국과 이란 종전 협상 불확실성이 커지자 국제유가가 상승했다. 12일(현지시간) ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 107.77달러로 전장보다 3.4% 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 102.18달러로 전장보다 4.2% 올랐다.

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안녕하세요. 증권부 김근희 기자입니다.

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