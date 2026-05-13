[더벨]큐브엔터 나우즈, 신곡 '우리의 시작' 발매

큐브엔터테인먼트는 그룹 NOWZ(나우즈)의 신곡 '우리의 시작'이 발매됐다고 13일 밝혔다. 이 곡은 나우즈의 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'에서 리더 현빈의 자작곡으로 처음 공개되었으며, 진혁과 시윤이 작사에 참여했다. 나우즈는 데뷔 2주년을 맞아 한국과 일본에서 활발한 활동을 이어가고 있으며, '우리의 시작' 스페셜 무대를 '쇼! 챔피언'에서 선보일 예정이다.

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큐브엔터(8,470원 ▼250 -2.87%)테인먼트(이하 큐브엔터)는 13일 그룹 NOWZ(나우즈)의 신곡 '우리의 시작'이 발매됐다고 밝혔다.

전일에는 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤) 공식 SNS에 새 디지털 싱글 우리의 시작 뮤직비디오 티저 영상도 공개됐다.

영상은 첫 팬 콘서트 당시 데이앤(팬덤명)을 바라보는 나우즈의 따뜻한 눈빛과 벅차오르는 모습이 필름 속 한 장면처럼 담겨 진한 여운을 전했다. 또한 청량한 밴드 사운드에 "여기 우리의 시작"이라는 가사 일부가 흘러나오며 기대감을 끌어올렸다.

우리의 시작은 나우즈와 팬들이 그동안 함께 쌓아온 소중한 추억과 이를 오래도록 간직하고 싶은 마음을 멤버들만의 섬세한 감성으로 표현한 곡이다.

특히 이번 신곡은 3월 나우즈의 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'에서 처음 공개된 리더 현빈의 자작곡이다. 진혁과 시윤이 작사에 참여해 의미를 더했으며 팬들을 향한 멤버들의 진심 어린 가사가 주요 감상 포인트로 꼽힌다.

지난달 2일 데뷔 2주년을 맞은 나우즈는 올해 한국을 비롯해 일본 등 해외에서도 두각을 나타내고 있다. 3월 발매한 첫 일본 EP 'NOWZ'의 타이틀곡 'AMMO(Feat. YRD Leo)'에서 역동적인 음악과 퍼포먼스로 새로운 음악 세계를 선보였다. 이후 일본 대표 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA)에서 첫 일본 버라이어티 예능 프로그램에 도전했고, 일본 지상파 방송 TV도쿄 '초초음파'에 출연하며 현지 활동에 나섰다.

'우리의 시작'은 오늘 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매되며, 나우즈는 이날 방송되는 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에서 '우리의 시작' 스페셜 무대를 선보인다.