하나증권, 한돈 투자계약증권 2호 공모

하나증권, 데이터젠과 한돈 투자계약증권 2호 공모 개시 /사진=하나증권

하나증권이 데이터젠과 국산 돼지(한돈)를 기초자산으로 한 투자계약증권 2호 공모를 진행한다.

2호 공모는 하나증권 계좌 보유 손님을 대상으로 오는 14일부터 27일까지 핀돈 플랫폼에서 진행한다. 모집 주수는 1만640주, 주당 발행가는 2만원으로 총 모집규모는 약 2억1280만원이다. 기초자산은 한돈 500두이며 사육 완료 후 3~6개월 이내 매각을 목표로 한다.

2호 상품은 지난 2월 성공적으로 마무리된 1호 상품의 운영 성과를 바탕으로 추진한다. 1호 상품은 청약 당일 오전 모집 물량 1만812주가 전량 마감되며 최종 청약률 282%를 기록했다. 지난달 30일 기초자산 매각이 완료됐으며 총 매각금액은 2억5594만6891원이었다. 청약 마감 후 89일 만인 지난 11일 투자자 손익 정산도 마무리했다.

하나증권은 계좌관리기관으로서 상품 구조 설계부터 공모·청약·자금 관리까지 투자계약증권 발행 전반에 대한 자문과 구조 설계를 지원했다. 수익 배분 구조와 투자자 보호 장치를 정교하게 설계해 한돈 실물자산을 기반으로 일반 투자자도 참여할 수 있는 투자계약증권으로 구현했다.

하나증권 조대헌 AI디지털전략본부장은 "282% 청약률은 실물자산을 기초로 한 투자계약증권 상품에 대한 투자수요가 유의미하다는 점을 확인한 것"이라며 "발행자문과 계좌관리기관 경험을 바탕으로 후속 발행을 지원하는 등 다양한 실물자산 기반 상품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.