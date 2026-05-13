우리투자증권, 우리WON뱅킹 '쇼핑플러스' 출시 /사진=우리투자증권

우리투자증권이 우리금융그룹 유니버설뱅킹 앱인 '우리WON뱅킹' 주식 서비스에서 쇼핑과 포인트 적립 혜택을 결합한 '쇼핑플러스' 서비스를 출시했다.

쇼핑플러스는 우리투자증권 일반종합계좌를 보유한 고객이 우리WON뱅킹 내 주식 서비스를 통해 제휴 쇼핑몰에 접속하고 상품을 구매하면 결제 금액의 일정 비율을 우리금융그룹 통합 멤버십 포인트 '꿀머니'로 적립해 주는 서비스다.

주요 제휴사별 적립 혜택은 △네이버플러스 스토어 1.7% △오늘의집 2.5% △G마켓 2% △SSG닷컴 2% △LG전자 공식쇼핑몰 2.5% △이심이지(eSIMEasy) 10% 등이다. 적립된 꿀머니는 우리금융그룹이 제공하는 다양한 상품과 서비스에 현금처럼 사용할 수 있다.

우리투자증권은 제휴 쇼핑몰을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 우리투자증권 관계자는 "쇼핑플러스는 투자 서비스에 다양한 실생활 혜택을 연결하는 허브 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 투자 콘텐츠는 물론 고객의 라이프스타일을 반영한 차별화한 서비스를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.