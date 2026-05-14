하나증권, 위벤처스와 유망 벤처·스타트업 키운다

정영균 하나증권 IB그룹장(왼쪽)과 하태훈 위벤처스 대표이사가 '생산적 금융 협력 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다. /사진=하나증권

하나증권이 위벤처스와 '생산적 금융 협력 업무협약'(MOU)을 체결했다.

양사는 생산적 금융 공급 활성화를 위한 미래 신산업 육성과 기술 창업 생태계 스케일업 지원에 협력할 예정이다. 특히 유망 벤처·스타트업 공동 발굴, 투자 확대, 성장 단계별 금융 지원 체계 구축과 함께 공동 운용 펀드 결성·투자 협력도 추진한다.

위벤처스는 2019년 설립된 벤처캐피탈로 AI(인공지능), 딥테크 등 우수 벤처기업을 선제적으로 발굴·투자·육성하고 있다. 지난해 말 기준 자산관리(AUM) 규모는 약 6500억원이다.

하나증권은 기존의 기업금융 서비스 역량에 벤처투자 역량을 결합해 혁신기업 성장 지원 강화에 나설 방침이다. 유망 스타트업을 발굴해 초기 투자부터 후속 투자, 자금 조달, IPO(기업공개)·M&A(인수·합병) 자문까지 종합 금융 지원 체계를 구축할 계획이다.

정영균 하나증권 IB그룹장은 "벤처캐피탈과 증권사는 역할은 다르지만 기업의 성장을 함께 만들어간다는 점에서 방향성을 같이 한다"며 "단순 투자 지원을 넘어 혁신기업의 성장 전 과정을 함께하는 금융 파트너 역할을 수행하겠다"고 말했다.

하태훈 위벤처스 대표는 "벤처투자로 대표되는 모험자본 시장에 하나증권의 자본시장 역량이 결합하면 혁신기업 성장 과정에서 큰 시너지를 창출할 수 있다"며 "공동 펀드 조성과 전략적 협력을 통해 생산적 금융 활성화와 국내 벤처 생태계 발전에 기여할 것"이라고 했다.