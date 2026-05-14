유안타증권, 1Q 영업익 728억…전년比 464%↑

유안타증권(6,350원 ▼100 -1.55%)이 올 1분기 연결 매출(영업수익) 1조7233억원, 영업이익 728억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이는 전년동기 매출 7637억원, 영업이익 129억원에서 각각 125.7%, 464.1% 증가한 실적이다. 당기순이익은 680억원으로 전년동기(91억원) 대비 643.0% 늘었다.

유안타증권은 "우호적인 증시 환경을 바탕으로 리테일·홀세일 사업부문의 브로커리지 역량이 향상돼 분기 최대 실적을 달성하며 안정적인 성장세를 보였다"고 밝혔다.

그러면서 "금융상품 수익이 전년동기 대비 189% 증가하며 비약적 성장을 이어가고 있다"며 "펀드 판매실적이 전년동기 대비 63% 늘었고, 자산운용은 증시 상승에 따른 주식 운용경 개선과 메자닌·차익거래 등을 통해 호실적을 기록했다"고 했다.

유안타증권은 "인수영업은 중소형 딜을 타깃으로 한 차별화 전략으로 인수금융에서 딜 5건을 클로징했고, DCM(채권발행시장)에서도 공모·사모사채와 구조화금융 딜에서 유의미한 성과를 달성하며 전년동기 대비 흑자로 전환했다"고 밝혔다.