유호스트, 태양광·풍력 결합 하이브리드 발전 기술 확보

에스피소프트(5,040원 ▼270 -5.08%) 자회사 유호스트가 소형풍력 전문기업 브이에이치이엠(VHEM)으로부터 태양광과 풍력이 결합된 발전 기술 관련 핵심 특허권 및 사업권 인수를 완료했다고 14일 밝혔다. 유호스트는 이를 기반으로 차세대 전력 솔루션을 중심으로 신재생에너지 기반 발전 인프라 시장에 진출한다는 구상이다.

유호스트가 확보한 기술은 태양광과 풍력을 동시에 사용하는 하이브리드 전력 솔루션이다. 두개의 전력원이 결합돼 외부 환경에 상관없이 안정적인 발전이 가능하며, 풍력 블레이드 상단에 고효율 태양광 패널이 부착돼 설치 면적을 최소화할 수 있는 장점이다.

해당 솔루션은 기존 풍력 발전 시스템과 달리 풍향에 따른 블레이드 회전 없이 즉시 가동되는 전방향 반응 구조로 설계돼 도심 난류도 효율적으로 활용할 수 있다. 무마찰 자기부상 기술이 적용돼 미세한 바람에도 전력을 생산할 뿐 아니라 소음과 진동도 적어 도심에도 적합하다는 설명이다.

유호스트는 확보한 솔루션을 바탕으로 전력 인프라 시장 공략을 확대할 방침이다. 앞서 지자체, 대형 산업단지에 에너지 통합 관리 솔루션을 제공하면서 다수의 레퍼런스를 확보했다. 신규 솔루션은 도심 건물 옥상, 유휴 부지 등에도 설치가 용이하기 때문에 최근 AI와 자율주행 데이터 처리를 위해 확대되고 있는 엣지 데이터센터 분야에도 활용 가능하다.

유호스트 관계자는 "이번에 확보한 기술은 태양광과 풍력이 결합됐기 때문에 신재생에너지의 고질적인 단점으로 꼽히는 에너지 간헐성을 해결할 핵심 열쇠가 될 것"이라며 "풍향, 날씨 등 환경 변화에도 안정적인 발전이 가능한 솔루션을 기반으로 도심이나 공단의 건물에서 스스로 에너지를 생산하는 지능형 분산 발전 시스템 분야 선점에 나서겠다"고 말했다.

에스피소프트는 2013년 1월 설립된 클라우드 인프라 기반 IT솔루션 회사로 가비아(32,100원 ▼1,800 -5.31%) 계열사다.