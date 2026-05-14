[더벨]흑자전환 성공한 케이웨더, 매출·당기순이익 동반 성장

날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더는 올해 1분기 매출과 당기순이익이 전년 대비 각각 16%, 120% 증가하며 흑자 전환에 성공했다고 14일 밝혔다. 케이웨더의 1분기 별도 기준 매출은 39억원, 당기순이익은 2억원으로 집계됐고, 영업이익은 119.5% 증가한 2억원을 기록했다. 공기측정솔루션 사업 부문의 성과와 기상데이터 사업의 수익성 및 매출원가율 개선이 흑자 전환에 긍정적인 영향을 미쳤다.

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날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더(2,470원 ▼15 -0.6%)는 올해 1분기 매출과 당기순이익이 전년 대비 각각 16%, 120% 증가하며 흑자 전환에 성공했다고 14일 밝혔다.

케이웨더의 1분기 별도 기준 매출은 39억원, 당기순이익은 2억원으로 집계됐다. 영업이익은 119.5% 증가한 2억원이다. 연결 기준 1분기 매출, 당기순이익은 각각 40억원, 1억원을 기록했다.

공기측정솔루션 사업 부문에서의 성과가 흑자전환에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 또한 기상데이터 사업의 수익성과 매출원가율을 개선해 흑자 기조를 안정적으로 이어갈 수 있는 사업적 토대를 마련했다.

김동식 케이웨더 대표이사는 “올해 공기측정솔루션 부문에서 수주가 확대되고 있을 뿐만 아니라 기상데이터, 기후리스크 관리 솔루션 수요 증가가 매출 증대로 이어질 것으로 예상한다”며 “차세대 기상 AI 프로젝트 ‘웰비안’을 통해 글로벌 진출과 기상사업 확장에 속도를 낼 것”이라고 말했다.