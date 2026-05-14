페니트리움바이오, 고형암 대상 면역항암제 병용 1상 IND 변경승인 신청

페니트리움바이오(8,320원 ▼380 -4.37%)는 식품의약품안전처에 불응성·재발성 고형암 대상 펨브롤리주맙과 페니트리움 병용요법 1상 임상시험계획과 관련해, 임상시험용의약품의 제조원 및 제형 변경을 위한 임상시험계획 변경승인신청을 제출했다고 14일 밝혔다.

이번 변경승인신청은 지난해 12월 식품의약품안전처로부터 최초 승인받은 국내 1상 임상시험과 관련해 기존 캡슐 제형을 글로벌 개발 전략에 맞춘 정제 제형으로 전환하고 제조원을 변경하기 위한 절차다.

대상 질환은 비소세포폐암 및 삼중음성유방암이다. 해당 임상은 펨브롤리주맙과 페니트리움 병용 투여 시 안전성, 최대내약용량, 용량제한독성 등을 확인하는 공개, 단계적 증량, 다기관 1상 시험으로 설계했다.

페니트리움바이오는 페니트리움이 암세포만을 직접 공격하는 기존 접근과 달리, 종양미세환경을 조절해 항암제와 면역세포가 종양 내부로 침투하기 어려운 물리적·기질적 장벽을 완화하는 전략을 기반으로 개발을 진행하고 있다고 밝혔다.

이번 IND 변경승인신청의 핵심은 기존 캡슐 제형에서 정제 제형으로의 전환이다. 회사 측에 따르면 최초 IND 승인 당시 적용된 캡슐 제형은 기존 개발 이력과 연계된 제형이었으나, 향후 항암제 병용 임상과 글로벌 임상 확장을 고려할 때 정제 제형으로의 전환이 필요하다고 판단했다.

정제 제형은 대량생산, 품질관리, 복약 편의성, 장기 안정성, 글로벌 임상 적용성 측면에서 캡슐 제형 대비 확장성이 높다. 특히 항암 병용 임상은 반복 투약과 장기적인 임상 운영이 요구되기 때문에, 투약 일관성과 제조 품질의 표준화가 매우 중요하다.

조원동 페니트리움 회장은 "이번 변경승인신청은 페니트리움을 글로벌 항암 병용 임상에 투입하기 위한 표준 제형을 확립하는 중요한 단계"라며 "비소세포폐암 및 삼중음성유방암 환자를 대상으로 한 면역항암제 병용 임상을 보다 안정적이고 확장 가능한 구조로 진행하기 위한 준비가 본격화된 것"이라고 설명했다.

한편 페니트리움바이오는 2003년 10월 설립된 회사로 지난 3월 브랜드 경쟁력 강화를 통한 지속성장 기반 확보를 목적으로 사명을 현재와 같이 변경했다.