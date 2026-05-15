[더벨]시노펙스,한국광해광업공단과 MOU 체결

시노펙스는 15일 자회사 시노펙스멤브레인과 한국광해광업공단이 폐광지역 환경개선을 위한 공동 기술개발 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 시노펙스멤브레인의 멤브레인 기반 수처리 기술력과 한국광해광업공단의 광산환경 복원 및 광산배수 처리 운영 경험을 결합할 예정이다. 양측은 광산배수 정화설비 공동 개발, 정부·민간 연구과제 공동 참여, 기술 및 정보 교류 확대, 현장 기반 실증 협력 등을 추진할 계획이다.

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시노펙스(5,130원 ▼190 -3.57%)는 15일 자회사 시노펙스멤브레인과 한국광해광업공단이 업무협약을 체결하고 폐광지역 환경개선을 위한 공동 기술개발에 나선다고 밝혔다. 시노펙스 동탄사업장에서 양인재 한국광해광업공단 본부장, 이권기 시노펙스멤브레인 대표 등 관계자가 참석해 광산배수 정화설비 개발을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 시노펙스멤브레인의 멤브레인 기반 수처리 기술력과 한국광해광업공단이 보유한 광산환경 복원 및 광산배수 처리 운영 경험을 결합할 예정이다. 양 측은 협약을 통해 △광산배수 정화설비 공동 개발 △정부·민간 연구과제 공동 참여 △기술 및 정보 교류 확대 △현장 기반 실증 협력 등을 추진할 계획이다.

양 측은 이미 지난해 10월부터 기술 협력의 실효성을 검토했다. 시노펙스멤브레인에서 실험실 테스트를 진행하면서 상용화 가능성 검증을 마쳤다.

양인재 한국광해광업공단 본부장은 "이번 협약은 공공기관과 기업이 상호 기술협력을 통해 환경문제를 해결하고 새로운 동력을 창출하는 동반성장 사례"라며 "앞으로도 민간의 기술과 공단의 현장 전문성을 연계해 지속가능한 광해방지 개발과 친환경 광산관리 체계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

이권기 시노펙스멤브레인 대표는 "이번 협업을 통해 필터 및 멤브레인 기술력을 반도체 산업, 하폐수 분야에 이어 특수 분야인 광산배수 정화까지 확대 적용할 수 있을 것"이라며 "친환경 수처리 시장에서의 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.