베이비몬스터, 월드투어 초상 포스터 공개

YG엔터테인먼트(와이지엔터테인먼트(49,800원 ▼900 -1.78%))는 15일 공식 블로그에 소속 걸그룹 베이비몬스터가 다음달 26일부터 28일까지 서울 잠실실내체육관에서 개최하는 '2026-27 베이비몬스터 월드 투어 [춤 (CHOOM)] 인 서울' 초상 포스터를 게재했다.

앞서 베이비몬스터는 서울 3회차 공연은 전석 매진을 기록하면서 추가 좌석을 오픈하기도 했다. 베이비몬스터는 지난해 첫 월드투어에서 총 20개 도시, 32회차 공연으로 약 30만 관객을 동원했다. 이번 투어는 현재까지 공개된 18개 도시, 27회차 일정과 더불어 추후 발표될 유럽, 북미, 남미 일정까지 더해져 한층 확장된 규모로 전 세계 팬들을 찾아갈 계획이다.

한편 베이비몬스터는 지난 4일 미니 3집 [춤 (CHOOM)]으로 컴백해 아이튠즈 19개 지역 1위를 석권하며 월드와이드 앨범 차트 정상을 차지했다. 음반 판매량 또한 약 75만 장(자체 집계 기준)을 넘어섰다.

YG엔터테인먼트는 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터, 위너 등이 소속됐다.