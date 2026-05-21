7500피 회복에 증권주 반등…SK·한화·LS증권 5%대 강세

특징주
코스피가 7500선을 회복하면서 증권주가 동반 강세다.
21일 오전 9시12분 기준 SK증권(3,930원 ▲215 +5.79%)은 전 거래일 대비 210원(5.65%) 오른 3925원, 한화투자증권(6,720원 ▲440 +7.01%)은 350원(5.57%) 오른 6630원, LS증권(7,030원 ▲310 +4.61%)은 350원(5.21%) 오른 7070원에 거래되고 있다.
이 밖에도 신영증권(178,800원 ▲8,900 +5.24%), 교보증권(12,340원 ▲540 +4.58%), 상상인증권(1,140원 ▲52 +4.78%), 유안타증권(5,820원 ▲240 +4.3%), 유진투자증권(5,240원 ▲290 +5.86%), 현대차증권(10,390원 ▲430 +4.32%), 대신증권(32,550원 ▲1,650 +5.34%), LS네트웍스(3,815원 ▲215 +5.97%), 삼성증권(119,600원 ▲6,900 +6.12%), 케이프(12,300원 ▲670 +5.76%)가 4%대, 키움증권(384,000원 ▲20,500 +5.64%), NH투자증권(31,800원 ▲1,350 +4.43%), 유화증권(3,200원 ▲120 +3.9%), 부국증권(64,000원 ▲2,000 +3.23%), 다올투자증권(3,960원 ▲160 +4.21%), 미래에셋증권(65,100원 ▲3,100 +5%), DB증권(11,890원 ▲450 +3.93%)이 3%대, 한양증권(24,600원 ▲1,000 +4.24%), 한국금융지주(239,500원 ▲7,000 +3.01%)(한국투자증권)이 2%대 강세다.