장동혁, 삼성전자 협상 타결에 "비대해진 노조 요구, 기업 갉아먹어"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

장동혁 국민의힘 대표가 삼성전자 노사의 잠정 합의와 관련해 "당장의 파업 위기는 넘겼지만, 기업의 지속 가능성과 대한민국 경제의 미래를 생각하면 마음이 무거워지는 소식"이라고 밝혔다.

장 대표는 21일 SNS(소셜미디어)에 "글로벌 시장에서 사투를 벌이는 기업에게 생산성과 연계되지 않은 무분별한 보너스 지급과 비대해진 노조의 요구는 당장 달콤할지 몰라도, 결국 우리 기업의 기초체력을 갉아먹는 독이 될 뿐"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 삼성전자 노사는 전날 밤 초과이익성과급(OPI) 상한을 그대로 유지하는 대신 상한이 없는 특별경영성과급을 추가로 10년간 지급하기로 잠정 합의했다. 올해부터 3년은 반도체 부문 영업이익이 200조원을 넘고 2029년부터 2035년까지는 100조원 달성시에 지급된다. 특별성과급은 주식으로 지급되고 매각 제한 조건도 붙는다. 재원은 노사가 합의해 선정한 사업 성과의 10.5%다.

이와 관련해 장 대표는 노동 비용 증가와 규제 부담이 기업의 해외 이전을 부추길 수 있다고 주장했다. 장 대표는 "시장경제의 원리는 냉혹하다"며 "노동 비용이 천정부지로 솟구치고 규제가 기업의 발목을 잡으면 자본은 더 자유롭고 효율적인 곳으로 떠나기 마련"이라고 했다.

이어 "이미 삼성마저 고비용 구조와 규제를 피해 미국과 베트남 등 글로벌 거점으로 발길을 돌리고 있으며, 이를 지켜보는 외국인 투자자들 역시 한국 시장을 기피하고 있다"고 밝혔다.

노조의 분배 요구가 청년 세대의 기회를 줄일 수 있다는 점도 강조했다. 장 대표는 "오늘의 과도한 분배는 내일의 청년들이 서야 할 자리를 빼앗는 행위"라며 "기득권이 된 일부 강성 노조가 자신들의 파이만 키우는 사이, 미래 세대는 삼성과 같은 일류 기업에서 일할 기회를 잡지 못하고 길거리를 헤매고 있다"고 했다.

그러면서 "성장이 멈춘 채 분배에만 집착하는 사회는 결코 앞으로 나아갈 수 없다"고 밝혔다.

노동시장 개혁과 규제 완화 필요성도 거듭 주장했다. 장 대표는 "우리는 지금 3만 달러의 덫에 걸려 있다. 여기서 주저앉을 수는 없다"며 "규제를 과감히 혁파하고 노동시장을 유연하게 개혁하며 기업들이 전 세계 시장에서 마음껏 뛸 수 있는 환경을 만들어야만 소득 6만 달러의 선진국으로 도약할 수 있다"고 했다.

장 대표는 "미래 세대에게 빚을 넘겨주는 포퓰리즘과 결별하자"며 "공정한 경쟁과 성장의 엔진을 다시 켜고, 다 함께 번영의 길로 나아가자"고 밝혔다.