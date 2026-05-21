코스피, 4% 넘게 오르며 7500대 회복…개인 4500억 순매수

(서울=뉴스1) 이종수 인턴기자 = 코스피가 상승 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 4%대 급등세를 보이고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이종수 인턴기자

코스피지수가 개장 직후 4%대 급등하며 7500을 웃돌았다. AI(인공지능) 메모리 반도체 관련주와 금융주 등이 동반 강세를 나타냈다.

21일 오전 9시6분 현재 코스피지수는 전 거래일 대비 321.19포인트(4.46%) 오른 7530.14를 나타냈다. 이날 코스피는 277.42포인트(3.85%) 높은 7486.37로 출발한 뒤 342.41포인트(4.75%) 오른 7551.36까지 상승했다. 코스피지수가 장중 7500을 상회한 것은 지난 18일 이후 3거래일만이다.

수급주체별로 외국인이 4722억원 규모 순매도 중이지만 개인과 기관이 각각 4591억원, 215억원 규모 순매수 중이다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전기(1,170,000원 ▲109,000 +10.27%)가 11.22% 급등 중이다. 시가총액 1위 삼성전자(294,750원 ▲18,750 +6.79%)는 5.43% 오른 29만1000원, 2위 SK하이닉스(1,859,000원 ▲114,000 +6.53%)는 4.01% 오른 181만5000원에 거래되고 있다. SK스퀘어(1,104,000원 ▲75,000 +7.29%)는 6.41% 올랐다.

삼성생명(348,500원 ▲36,500 +11.7%)도 10.26% 올랐다. 현대차(640,000원 ▲48,000 +8.11%)는 4.73%, 두산에너빌리티(108,000원 ▲6,700 +6.61%)는 7.40% 상승했다. LG에너지솔루션(396,500원 ▲12,000 +3.12%)은 2.47%, HD현대중공업(658,000원 ▲22,000 +3.46%)은 0.63% 올랐다.

코스닥지수는 43.25포인트(4.10%) 오른 1099.32를 나타냈다. 개인과 외국인이 각각 94억원, 62억원 규모 순매수 중이지만 기관은 128억원 순매도 중이다.

레인보우로보틱스(709,000원 ▲71,000 +11.13%)가 7.21% 오름세다. 에이비엘바이오(111,700원 ▲5,400 +5.08%), 삼천당제약(364,000원 ▲17,000 +4.9%)도 각각 5.46%, 5.33% 상승 중이다.