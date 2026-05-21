토마토시스템, AI 기반 '엑스빌더6 아이젠' 조달청 디지털서비스몰 등록

AI(인공지능) 소프트웨어 및 디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템(3,650원 ▲100 +2.82%)은 자사 AI 기반 UI·UX(사용자 인터페이스·사용자경험) 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠'(eXBuilder6 AIGen)을 조달청 디지털서비스몰에 등록했다고 21일 밝혔다.

엑스빌더6 아이젠은 사용자의 요구사항을 분석해 UI 화면과 소스코드를 실시간으로 자동 생성하는 AI 기반 혁신적인 개발 플랫폼이다. 특히 개발자가 원하는 작업을 스스로 계획·실행·검증할 수 있는 'AI 에이전트' 기능을 제공하는 것이 핵심이다. 이를 통해 UI/UX 화면 설계부터 코드 생성, 개발 자동화에 이르는 전 과정을 지원하며 개발 생산성을 극대화하고 업무 시스템 구축 기간을 획기적으로 단축한다.

현재 공공기관과 금융권, 대기업 등을 중심으로, AI 기반 개발 자동화에 대한 시장 수요가 빠르게 확대되고 있어, 심층 기능 소개 및 실제 업무 적용 방안에 대한 시연 요청이 이어지고 있는 추세다.

회사는 앞서 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득한 데 이어 이번 디지털서비스몰 등록까지 마무리하면서 공공시장 진입을 위한 주요 관문을 모두 통과했다. 이에 따라 중앙부처, 지자체, 공공기관 등은 별도의 입찰 절차 없이 해당 솔루션을 즉시 도입할 수 있게 됐다.

토마토시스템은 이를 계기로 공공 분야 AX(AI 전환) 기반 개발 환경 고도화 사업을 적극 확대한다는 전략이다. 기존 엑스빌더 제품군을 통해 확보한 공공 레퍼런스와 기술력을 기반으로 AI 개발 플랫폼 시장 선점에 속도를 낼 계획이다.

이강찬 토마토시스템 대표는 "엑스빌더6 아이젠은 AI 기술을 활용해 공공기관의 시스템 개발 생산성과 사용자 편의성을 동시에 높일 수 있는 솔루션"이라며 "이번 디지털서비스몰 등록을 통해 공공기관의 디지털 혁신을 빠르게 뒷받침하고 시장 확대에 적극 나설 것"이라고 말했다.

한편, 2000년 설립된 토마토시스템은 UI·UX 개발 솔루션인 '엑스빌더6'를 통해 시장을 선도하고 있다. 최근에는 AI 원격 진료 및 디지털 헬스케어 분야로 사업 영역을 확장하고 있다.