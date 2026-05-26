코스피 8090선 돌파하며 사상 최고치 경신… 증권주 동반 상승

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코스피가 6거래일 만에 8000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신하자 증권주가 26일 장 초반 동반 상승세를 보인다.

이날 오전 9시12분 현재 코스피 시장에서 SK증권(3,960원 ▲110 +2.86%)이 전 거래일 대비 250원(6.49%) 오른 4100원에 거래 중이다. 교보증권(13,110원 ▲310 +2.42%)(4.38%), 미래에셋증권우(20,050원 ▲660 +3.4%)(3.92%), 상상인증권(1,147원 ▲21 +1.87%)(3.46%), 미래에셋증권(68,700원 ▲1,200 +1.78%)(3.26%), 신영증권(186,800원 ▲1,700 +0.92%)(3.03%), 대신증권(33,900원 ▲250 +0.74%)(2.82%), 유안타증권(5,790원 ▲60 +1.05%)(2.79%), 현대차증권(10,820원 ▲90 +0.84%)(2.70%) 등도 상승 중이다.

같은 시간 코스피는 전 거래일 대비 180.81포인트(2.30%) 오른 8028.52에 거래 중이다. 이날 코스피는 장 중 8094.90까지 오르며 사상 최고치를 새로 썼다.