DB하이텍 17% 급등…코스피200 편입·반도체주 강세 '겹호재'

DB하이텍(210,500원 ▲29,400 +16.23%)이 26일 장 초반 상승률을 두 자릿수로 키웠다. 코스피200 지수 편입 호재와 반도체 시총 상위주 급등에 따른 낙수효과가 맞물린 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시35분 한국거래소에서 DB하이텍은 전 거래일 대비 3만900원(17.06%) 오른 21만2000원에 거래됐다. 장중 고가는 4만3400원(23.96%) 오른 22만4500원이다.

한국거래소는 지난 22일 장 마감 후 코스피200 지수에 DB하이텍과 HD건설기계·달바글로벌·OCI를 편입하고 GS건설·세방전지·GKL·녹십자홀딩스를 편출하겠다고 밝혔다. 구성종목 변경은 다음달 12일 반영된다.

지수 편입은 ETF(상장지수펀드) 등 패시브 자금 유입을 기대할 수 있는 호재로 꼽힌다.

이 밖에 DB하이텍은 반도체주 투자열기 수혜주로도 주목받았다. 에프앤가이드가 집계한 DB하이텍의 국내 증권가 평균 목표주가는 지난달 말 11만2000원에서 전일 20만9000원으로 86.61% 뛰었다.