하나증권, '하나 THE 발행어음' 3차 특판 출시…세전 연 3.6%

하나증권, 세전 연 3.6% ‘하나 THE 발행어음’ 3차 특판 출시 /사진=하나증권

하나증권이 세전 연 3.6%의 확정 수익을 제공하는 '하나 THE 발행어음' 3차 특판 상품을 출시했다.

특판 상품은 올해 처음 계좌를 개설한 신규·휴면 손님을 대상으로 판매한다. 상품은 투자자의 자금 운용 계획에 따라 선택할 수 있도록 두 가지 만기로 구성했다. 단기 자금 운용 수요를 고려한 180일 만기 상품은 세전 연 3.3%를, 보다 안정적으로 금리를 확보하려는 투자자를 위한 365일 만기 상품은 세전 연 3.6%의 확정 금리를 제공한다.

가입 한도는 최소 100만원부터 최대 50억원까지다. 전국 하나증권 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 가입 가능하다.

하나증권은 확정형 특판을 통해 다양한 손님의 투자 수요를 충족하고 효율적인 자산 관리 솔루션을 제공할 계획이다. 김정현 하나증권 WM영업본부장은 "최근 시장 상황 속에서 안정성과 유동성을 함께 고려하는 투자 수요가 확대되고 있다"며 "단기 여유 자금 운용을 고민하는 손님들에게 이번 특판 상품이 효율적인 대안이 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

해당상품은 원금지급형 상품이나 발행사의 신용위험, 유동성 위험에 따른 손실 가능성이 존재해 투자 전 상품에 대한 충분한 설명을 듣고 투자해야 한다.