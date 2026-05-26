베이비몬스터, 새 싱글 '슈가 허니 아이스티' 다음달 8일 발표

YG엔터테인먼트(와이지엔터테인먼트(47,000원 ▼1,200 -2.49%))는 소속 걸그룹 베이비몬스터가 다음달 8일 새 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스티'(SUGAR HONEY ICE TEA)를 발매한다고 26일 밝혔다.

지난 4일 발매한 미니 3집 '춤'(CHOOM)을 잇는 초고속 컴백이다. 소속 아티스트의 보다 왕성한 활동, 앨범 발매 준비 기간 축소를 위해 내부 시스템을 개선하겠다는 YG 측의 약속이 현실화했다는 설명이다.

이날 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 티저 포스터를 공개했다. 앞서 양현석 총괄 프로듀서가 귀띔했던 제목의 전체 버전도 함께 베일을 벗었다.

YG 측은 "'슈가 허니 아이스티'라는 제목에서도 알 수 있듯 무더위를 시원하게 날릴 베이비몬스터표 '서머송'이 될 것"이라며 "신곡 활동뿐 아니라 미니 3집 '춤' (CHOOM) 수록곡 뮤직비디오까지 팬분들과 함께 올여름을 촘촘하게 채울 예정"이라고 말했다.

한편 베이비몬스터는 서울과 일본 6개 도시(고베·후쿠오카·요코하마·치바·나고야·오사카), 아시아 8개 도시(마닐라·마카오·자카르타·방콕·쿠알라룸푸르·타이베이·싱가포르·홍콩), 오세아니아 3개 도시(오클랜드·멜버른·시드니) 등 총 18개 도시, 27회차에 달하는 두 번째 월드투어에 나선다. 이후 유럽, 북미, 남미 일정도 추가할 예정이다.

베이비몬스터는 2024년 4월 데뷔한 7인조 다국적 걸그룹이다. 멤버는 루카, 파리타, 아사, 아현, 라미, 로라, 치키타 등이다.