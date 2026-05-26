[급등수사본부] 바이오 장세의 중심이 될 실적주 '엘앤씨바이오' vs PBR 2배 수준의 역사적 저평가 구간 'LIG아큐버'

임광빈 MTNW 어드바이저는 엘앤씨바이오를 추천하며 피부 이식재 제품을 필두로 시장 진출을 확대하고 재생 의료 소재 ADM '리투오'의 수익 확대를 예상했다. 권해영 MTNW 어드바이저는 LIG아큐버를 추천하며 6월 美 주파수 경매와 5G-SA 돌입의 수혜를 언급했다. 두 전문가는 각각 목표가와 손절가를 제시하며 투자 전략을 밝혔다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 임광빈 MTNW 어드바이저

권해영 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 임광빈 추천주 - 엘앤씨바이오(72,500원 ▲4,200 +6.15%)(290650)

- 피부 이식재 제품 필두로 시장 진출 확대

- 바이오 장세의 중심이 될 실적주

- 재생 의료 소재 ADM '리투오' 수익 확대

- 목표가 100,000원 손절가 55,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 권해영 추천주 - LIG아큐버(47,750원 0%)(073490)

- 6월 美 주파수 경매· 5G-SA 돌입 수혜

- 고마진 '시험장비' 매출 회복, 실적 견인 기대

- PBR 2배 수준의 역사적 저평가 구간

- 목표가 70,000원 손절가 35,000원

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