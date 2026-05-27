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[적중! 대박 예감] '이수페타시스, 티씨머티리얼즈' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '이수페타시스, 티씨머티리얼즈' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.27 06:29
김충성 어드바이저는 양자컴퓨팅과 AI 시대 반도체를 이을 MLCC를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 김동우 어드바이저는 시초가 공략주로 일일 수익률 8.9%를 달성했다. 머니수급은 SK네트웍스, 티엠씨, 그리고 초고압 해저케이블 등 전력망 소재 종합 기업을 1급 기밀 수익 파일 종목으로 추천했다.

▶▶▶ 김충성의 내일장 프리뷰

<8천피 시대, 大항해 시작>

▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라

-양자컴퓨팅, 투자 모멘텀 확보

- ‘AI 시대’ 반도체 이을 MLCC

▶ 김충성의 시그널 공략주

<이수페타시스(139,700원 ▲13,600 +10.79%)(007660)>

인쇄회로기판(PCB) 전문 제조업체

메이저 수급 개선 조짐

주가 턴어라운드 가속 예상

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶김동우 어드바이저

시초가 공략주 [선익시스템(95,900원 ▲1,000 +1.05%)] 일일 수익률 8.9% 달성

▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <매집 포착 기법>

▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

'SK네트윅스(001740)'

정보 통신 사업부 및 워커힐 사업부 모두 수익성↑

웰니스 로봇 '나무엑스' 해외 진출 가시화

SK그룹 로봇사업 핵심 성장축 도약 가속화

1Q 매출 1.7조 ( 6.5%) 영업익 334억 ( 102.4%)

'티엠씨(27,000원 ▲150 +0.56%)(217590)'

선박·해양용 및 광통신 케이블 제조

국내 조선소향 50% 이상 시장점유율 확보

원자력 및 데이터센터용 광케이블 사업 확대

작년 매출 3,408억, 영업이익 64억

▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목 <티씨머티리얼즈(9,200원 ▲10 +0.11%)(125020)>

초고압 해저케이블 등 전력망 소재 종합 기업

'초전도 케이블' 차세대 전력 인프라 대안 주목

초전도체 관련 모멘텀 주목

전력 수요↑, 각동선·동도금강선(CTC) 생산량 2배↑

1Q 매출 1,014억 ( 49.3%) 영업익 64억 ( 168.9%)

시청 방법

▶ 머니투데이방송 홈페이지

▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)

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