[적중! 대박 예감] '이수페타시스, 티씨머티리얼즈' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 김충성의 내일장 프리뷰
<8천피 시대, 大항해 시작>
▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라
-양자컴퓨팅, 투자 모멘텀 확보
- ‘AI 시대’ 반도체 이을 MLCC
▶ 김충성의 시그널 공략주
<이수페타시스(139,700원 ▲13,600 +10.79%)(007660)>
인쇄회로기판(PCB) 전문 제조업체
메이저 수급 개선 조짐
주가 턴어라운드 가속 예상
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶김동우 어드바이저
시초가 공략주 [선익시스템(95,900원 ▲1,000 +1.05%)] 일일 수익률 8.9% 달성
▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <매집 포착 기법>
▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
'SK네트윅스(001740)'
정보 통신 사업부 및 워커힐 사업부 모두 수익성↑
웰니스 로봇 '나무엑스' 해외 진출 가시화
SK그룹 로봇사업 핵심 성장축 도약 가속화
1Q 매출 1.7조 ( 6.5%) 영업익 334억 ( 102.4%)
'티엠씨(27,000원 ▲150 +0.56%)(217590)'
선박·해양용 및 광통신 케이블 제조
국내 조선소향 50% 이상 시장점유율 확보
원자력 및 데이터센터용 광케이블 사업 확대
작년 매출 3,408억, 영업이익 64억
▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목 <티씨머티리얼즈(9,200원 ▲10 +0.11%)(125020)>
초고압 해저케이블 등 전력망 소재 종합 기업
'초전도 케이블' 차세대 전력 인프라 대안 주목
초전도체 관련 모멘텀 주목
전력 수요↑, 각동선·동도금강선(CTC) 생산량 2배↑
1Q 매출 1,014억 ( 49.3%) 영업익 64억 ( 168.9%)
시청 방법
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