[적중! 대박 예감] '이수페타시스, 티씨머티리얼즈' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

김충성 어드바이저는 양자컴퓨팅과 AI 시대 반도체를 이을 MLCC를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 김동우 어드바이저는 시초가 공략주로 일일 수익률 8.9%를 달성했다. 머니수급은 SK네트웍스, 티엠씨, 그리고 초고압 해저케이블 등 전력망 소재 종합 기업을 1급 기밀 수익 파일 종목으로 추천했다.