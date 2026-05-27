[급등수사본부] 파이프라인 가치 재평가 기대감 확대 '한올바이오파마' vs 웨어러블(착용형) 재활 로봇 전문기업 '코스모로보틱스'

정은서 앵커가 진행하고 아이린 MTNW 어드바이저와 와룡선생 MTNW 어드바이저가 출연한 '급등수사본부'에서 두 종목을 추천했다. 아이린 어드바이저는 'IMVT-1402'의 류마티스 관절염 치료 유효성 확인으로 파이프라인 가치 재평가 기대감이 확대된 한올바이오파마를 추천했다. 와룡선생 어드바이저는 웨어러블 재활 로봇 전문기업으로 글로벌 인증을 기반으로 해외 진출을 진행 중인 코스모로보틱스를 추천했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 아이린 MTNW 어드바이저

와룡선생 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 아이린 추천주 - 한올바이오파마(70,700원 ▲11,600 +19.63%)(009420)

- 'IMVT-1402' 류마티스 관절염 치료 유효성 확인

- 파이프라인 가치 재평가 기대감 확대

- 목표가 78,000원 손절가 55,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 와룡선생 추천주 - 코스모로보틱스(40,500원 ▼4,500 -10%)(439960)

- 웨어러블(착용형) 재활 로봇 전문기업

- 하지 마비· 보행장애 환자용 재활 시스템 제공

- 글로벌 인증(FDA· CE) 기반 해외 진출 진행

- 고령화 따른 재활환자 증가… 시장 성장 수혜

- 목표가 50,000원 손절가 35,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

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