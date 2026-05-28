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[적중! 대박 예감] '삼성공조, LG씨엔에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '삼성공조, LG씨엔에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.28 06:26
급등왕은 내일장 주도 섹터로 피지컬 AI 시대의 플랫폼과 반도체 랠리 지속을 꼽았다. AI 데이터센터 냉각 수요 증가 수혜주와 전기차 열관리 수요 증가 전망 종목을 시그널 공략주로 제시했다. 민정욱 어드바이저는 LG씨엔에스를 탑픽 종목으로 추천하며, 클라우드, 스마트팩토리, 보안, AI 사업 역량을 갖춘 LG그룹 기반 종합 IT서비스 기업이라고 설명했다.

▶▶▶ 급등왕 내일장 프리뷰

<반도체 투톱 수급 쏠림 심화>

▶ 급등왕의 내일장 주도섹터를 잡아라

- 피지컬 AI시대 '진짜 두뇌'는 플랫폼

- 역대급 숏티지에 반도체 랠리 지속

▶ 급등왕의 시그널 공략주

<삼성공조(15,520원 ▲3,580 +29.98%)(006660)>

AI 데이터센터 냉각(열관리) 수요 증가 수혜

전기차 열관리 수요 증가 전망

라디에이터 및 오일 쿨러 매출 증가세

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶김동우 어드바이저

시초가 공략주 [파인엠텍(9,640원 ▼960 -9.06%)] 일일 수익률 10.6% 달성

▶▶▶ 민정욱의 1급 기밀 수익 파일 <필승! 수급매매 기법>

▶ 명성욱의 1급 기밀 시장 전략 <시장 빠른 안정의 비밀>

▶ 민정욱의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<피에스케이(106,900원 ▼7,900 -6.88%)(319660)>

주력 장비 'Dry Strip' 점유율 상승

올해 역대 최대 연간 실적 기록 전망

고객사 확대 효과로 중장기 성장 기대

1Q 중국향 매출 기대치↑, 역대 최대 분기 실적

<에이프릴바이오(65,700원 ▲7,700 +13.28%)(397030)>

‘SAFA 플랫폼’ 기반 지속형 바이오의약품 개발

APBR3·APBA1 등 임상 진행… '개념검증' 가시화

글로벌 기술이전 통해 임상·마일스톤 확대 전략

면역질환 및 항체 기반 치료제 기술력 부각

▶ 민정욱의 1급 기밀 탑픽 종목 'LG씨엔에스(94,600원 ▲11,700 +14.11%)(064400)'

LG그룹 기반 종합 IT서비스 기업

클라우드·스마트팩토리·보안·AI 사업 역량 확보

대형 IT서비스 기업 중심 구조적 수혜

컬리와 '스마트 물류센터 고도화' 업무협약

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