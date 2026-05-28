[적중! 대박 예감] '삼성공조, LG씨엔에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

급등왕은 내일장 주도 섹터로 피지컬 AI 시대의 플랫폼과 반도체 랠리 지속을 꼽았다. AI 데이터센터 냉각 수요 증가 수혜주와 전기차 열관리 수요 증가 전망 종목을 시그널 공략주로 제시했다. 민정욱 어드바이저는 LG씨엔에스를 탑픽 종목으로 추천하며, 클라우드, 스마트팩토리, 보안, AI 사업 역량을 갖춘 LG그룹 기반 종합 IT서비스 기업이라고 설명했다.