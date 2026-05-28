[적중! 대박 예감] '삼성공조, LG씨엔에스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 급등왕 내일장 프리뷰
<반도체 투톱 수급 쏠림 심화>
▶ 급등왕의 내일장 주도섹터를 잡아라
- 피지컬 AI시대 '진짜 두뇌'는 플랫폼
- 역대급 숏티지에 반도체 랠리 지속
▶ 급등왕의 시그널 공략주
<삼성공조(15,520원 ▲3,580 +29.98%)(006660)>
AI 데이터센터 냉각(열관리) 수요 증가 수혜
전기차 열관리 수요 증가 전망
라디에이터 및 오일 쿨러 매출 증가세
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶김동우 어드바이저
시초가 공략주 [파인엠텍(9,640원 ▼960 -9.06%)] 일일 수익률 10.6% 달성
▶▶▶ 민정욱의 1급 기밀 수익 파일 <필승! 수급매매 기법>
▶ 명성욱의 1급 기밀 시장 전략 <시장 빠른 안정의 비밀>
▶ 민정욱의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<피에스케이(106,900원 ▼7,900 -6.88%)(319660)>
주력 장비 'Dry Strip' 점유율 상승
올해 역대 최대 연간 실적 기록 전망
고객사 확대 효과로 중장기 성장 기대
1Q 중국향 매출 기대치↑, 역대 최대 분기 실적
<에이프릴바이오(65,700원 ▲7,700 +13.28%)(397030)>
‘SAFA 플랫폼’ 기반 지속형 바이오의약품 개발
APBR3·APBA1 등 임상 진행… '개념검증' 가시화
글로벌 기술이전 통해 임상·마일스톤 확대 전략
면역질환 및 항체 기반 치료제 기술력 부각
▶ 민정욱의 1급 기밀 탑픽 종목 'LG씨엔에스(94,600원 ▲11,700 +14.11%)(064400)'
LG그룹 기반 종합 IT서비스 기업
클라우드·스마트팩토리·보안·AI 사업 역량 확보
대형 IT서비스 기업 중심 구조적 수혜
컬리와 '스마트 물류센터 고도화' 업무협약
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