[급등수사본부] 글로벌 분리막 판가 상승세 지속 예상 '더블유씨피' vs 휴머노이드 로봇 중장기 성장성 부각 '현대차'

정종택 MTNW 어드바이저는 더블유씨피를 추천하며 글로벌 분리막 판가 상승세 지속과 삼성SDI 북미·유럽향 수주 확대 수혜를 예상했다. 더블유씨피는 올해 4분기 영업 흑자를 기록할 것으로 전망했다. 명성욱 MTNW 어드바이저는 현대차를 추천하며 휴머노이드 로봇의 중장기 성장성을 부각했다. 현대차는 '아틀라스'와 '옵티머스'의 대규모 공장 투입 준비와 2028년 휴머노이드 로봇 대량생산을 전망했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 정종택 MTNW 어드바이저

명성욱 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 정종택 추천주 - 더블유씨피(17,260원 ▲2,140 +14.15%)(393890)

- 글로벌 분리막 판가 상승세 지속 예상

- 삼성SDI 북미· 유럽향 수주 확대 수혜

- 올해 4분기 영업 흑자 기록 전망

- 목표가 22,500원 손절가 14,500원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 명성욱 추천주 - 현대차(677,000원 ▼4,000 -0.59%)(005380)

- 휴머노이드 로봇 중장기 성장성 부각

- '아틀라스' · '옵티머스' 대규모 공장 투입 준비

- 2028년 휴머노이드 로봇 대량생산 전망

- 목표가 800,000원 손절가 570,000원

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