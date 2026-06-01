아이엘, 산업용 자율주행 4족 로봇 '아이엘봇 L1 맥스' 출시… 피지컬AI 플랫폼 사업 확대

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘(8,030원 ▼440 -5.19%)은 산업 현장용 자율주행 4족 로봇 '아이엘봇 L1 맥스(ILBOT L1 MAX)'를 정식 출시하고 피지컬AI 기반 산업용 로봇 플랫폼 사업 확대에 나선다고 1알 밝혔다.

아이엘봇 L1 맥스는 기존 4족 보행 로봇의 험지 주행 능력과 바퀴형 로봇의 고속 이동 성능을 결합한 하이브리드 구동 플랫폼이다. 평지에서는 최대 시속 28km로 이동할 수 있으며, 계단이나 경사면, 장애물 구간에서는 4족 보행 모드로 전환해 다양한 산업 환경에서 안정적으로 운용할 수 있다.

아이엘은 이번 제품을 단순 로봇 판매에 그치지 않고 산업 현장 데이터를 확보하는 '이동형 피지컬AI 플랫폼'으로 육성할 계획이다.

아이엘봇 L1 맥스는 장거리 감지 라이다(LiDAR), 열화상 센서, 고해상도 광학 카메라 등을 기반으로 데이터센터, 발전소, 플랜트, 물류센터, 제조공장 등에서 자율 순찰과 설비 점검을 수행한다. AI 비전 기술을 활용해 설비 균열, 파손, 누유, 과열 등 이상 징후를 실시간 감지하고 관제 시스템에 데이터를 전송한다. 반복 순찰 과정에서 축적되는 현장 데이터는 향후 피지컬AI 학습과 운영 최적화를 위한 핵심 자산으로 활용된다.

자동 충전 시스템과 원격 관제 기능을 통해 24시간 무인 운영이 가능하며, IP67 등급 방수·방진 성능과 영하 20도에서 영상 55도 환경에서도 안정적으로 운용할 수 있도록 설계됐다.

아이엘은 현재 제조 현장에 적용 중인 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 C2'와 이번 L1 맥스를 연계해 이동·정찰·점검은 4족 로봇이 수행하고, 작업 수행은 휴머노이드가 담당하는 통합 운영 구조를 구축할 계획이다. 이를 통해 산업 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하고, 지속적인 학습과 운영 효율 향상이 가능한 피지컬AI 생태계를 확대해 나갈 방침이다.

회사는 향후 제조·물류·에너지·플랜트 분야를 중심으로 반복적으로 축적되는 산업 데이터를 기반으로 로봇 운영 서비스(RaaS)와 피지컬AI 솔루션 사업으로 확장해 나갈 계획이다.

회사 관계자는 "아이엘봇 L1 맥스는 산업 현장을 이동하며 데이터를 수집·분석하는 피지컬AI 기반 플랫폼"이라며 "데이터센터·발전소·플랜트 등 반복 순찰과 설비 점검이 필요한 환경에서 AI 비전 기반 이상 감지와 무인 운영 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "향후에는 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 C2'와의 연계를 통해 이동·점검·작업 수행이 통합된 산업용 로봇 운영 체계를 구축하고, 제조 데이터를 기반으로 성장하는 피지컬AI 플랫폼 기업으로 도약해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 아이엘은 스마트 광학 솔루션과 자동차 전장 부품 기술을 바탕으로 지능형 교통 시스템 및 전기차 관련 인프라를 제공하는 미래모빌리티 플랫폼 기업이다. 최근 고도화된 센서 및 자율주행 제어 기술을 로봇 공학에 접목하며 산업용 피지컬AI와 무인 자동화 솔루션 분야로 신성장 동력을 확보하고 있다.