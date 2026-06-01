카페24, 오는 11일 'K-제조 스마트 이커머스 혁신 콘퍼런스' 개최

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24(20,450원 ▼1,400 -6.41%)는 오는 11일 서울 여의도 FKI플라자 그랜드볼룸에서 'K-제조 스마트 이커머스 혁신 콘퍼런스'를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 콘퍼런스는 오픈마켓과 유통사에 의존하던 제조사들이 자사몰 중심 구조로 체질을 바꾸고, 브랜드 경쟁력을 강화할 수 있는 실질적인 전략을 제시하기 위해 마련했다.

카페24는 제조사가 자사몰 구축부터 마케팅, 고객 관리, 글로벌 판매까지 자체적으로 운영할 수 있는 실무 전략 공개한다. 카페24 분야별 전문가들이 데이터 기반 D2C(소비자 직접 판매) 마케팅, 글로벌 진출 전략, CS(고객서비스) 등이 주제다.

현장에서 1대 1 맞춤 상담 부스도 운영한다. 자사몰 구축, D2C 전환, 데이터 기반 마케팅, 글로벌 판매, 고객 응대 운영 등 분야별 전문가에게 직접 물어볼 수 있다. 통합 컨설팅 형태의 상담도 지원한다.

콘퍼런스 참가는 카페24 공식 홈페이지와 이벤터스를 통해 신청할 수 있다.

이재석 카페24 대표는 "이번 콘퍼런스는 제조사가 생산 중심 구조에서 벗어나 자사몰과 고객 데이터를 기반으로 직접 성장할 수 있는 실행 전략을 확인하는 자리"라며 "실제 제조기업의 D2C 전환 사례와 카페24의 산업 특화 지원 체계를 통해 제조 기반 사업자들이 새로운 성장 방향을 찾을 수 있기를 기대한다"고 말했다.